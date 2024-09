Nuova scuola a Stazione. Conclusi i lunghi lavori. La festa con tutti i bimbi

La nuova scuola primaria di Stazione ha aperto le porte ad alunni e insegnanti per il primo giorno di scuola. La frazione di Stazione ha di nuovo una sua scuola elementare dopo nove anni, da quando il vecchio edificio scolastico fu abbandonato e poi demolito in quanto inagibile dopo la bufera di vento del marzo 2015. In questi nove anni gli alunni e gli insegnanti del plesso di Stazione sono stati ospitati nell’edificio della scuola media Giulio Cesare Melani del capoluogo. Ieri sono entrate nelle nuove aule quattro classi, dalla prima alla quarta. Ad accogliere gli alunni e i genitori c’erano il dirigente scolastico Mauro Guarducci, il sindaco di Montale Ferdinando Betti, il vice-sindaco Alessio Guazzini e l’assessore all’istruzione e alla cultura Francesco Barontini. Gli alunni delle classi dalla seconda alla quarta hanno intonato alcuni cori di benvenuto rivolti ai compagni più piccoli che entravano nella classe prima. C’era un clima di festa e la parola più usata tra i genitori era "finalmente" perché i lavori di costruzione della nuova scuola sono stati particolarmente travagliati. L’edificio, iniziato all’inizio del 2019, avrebbe dovuto essere pronto, secondo la prima previsione, entro undici mesi invece ci sono voluti cinque anni.

"Non posso che chiedere scusa per questa lunga attesa – ha scritto il sindaco Ferdinando Betti in un post sul suo profilo ufficiale nel dare l’annuncio, domenica pomeriggio, dell’apertura della scuola – ai ragazzi, alle loro famiglie, al dirigente scolastico, agli insegnanti, al personale Ata e a tutta la frazione di Stazione. E’ stato un percorso lungo e difficile, ma credetemi – assicura il sindaco – che non siamo mai stati con le mani in mano e ora posso dire con certezza che ci siamo, finalmente con l’inizio del nuovo anno scolastico le suole elementari di Stazione sono aperte e questo è quello che conta". Il sindaco ha annunciato che l’inaugurazione ufficiale della scuola verrà fatta più avanti in modo che sia "una festa per il mondo della scuola e per la Stazione e non solo". La nuova scuola elementare è intitolata a Lorenzo Nesi, un importante linguista del XIX secolo nato a Tobbiana nel 1781, autore tra le altre opere di un importante Dizionario Ortologico-pratico della lingua italiana. L’intitolazione è stata decisa in accordo tra l’Istituto Comprensivo di Montale e l’amministrazione comunale. Ora a Stazione ci sono due edifici, l’asilo nido inaugurato nel 2017 e la scuola primaria aperta ieri. Per completare il progetto originario di un polo scolastico nella frazione manca una nuova scuola dell’infanzia. La vecchia scuola dell’infanzia fu abbandonata anch’essa in seguito alla bufera del 2015 con lo spostamento nell’ex asilo nido del capoluogo.

Giacomo Bini