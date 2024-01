Nuova raccolta e tariffa rifiuti. L’incontro

Stasera, alle ore 21, al circolo Arci di via Martiri della Libertà, nuovo incontro informativo sulla tariffa corrispettiva e sul nuovo sistema di raccolta porta a porta che è stato introdotto dal primo gennaio 2024. Parteciperà un funzionario di Alia insieme a un rappresentante della giunta comunale. E’ il quinto incontro dedicato alla tariffa corrispettiva dopo quelli avvenuti nelle tre frazioni e nel capoluogo, uno dei quali è stato riservato alle categorie economiche. L’incontro di stasera è stato promosso dal sindaco Ferdinando Betti dopo che nel primo incontro del 15 dicembre al centro Nerucci l’affollamento era tale che moltissime persone non avevano potuto neanche entrare nella sala. Anche il ritiro dei nuovi contenitori presso gli uffici del Cis ha avuto una proroga nei primi giorni dell’anno (2,3 e 4 gennaio), oltre la prima scadenza stabilita del 31 dicembre, anche per le lunghe file che si erano formate nei giorni successivi a Natale, in particolare il 27 e il 28 dicembre. I nuovi contenitori contengono un chip che viene letto al momento dello svuotamento da parte dell’operatore di Alia (o del caricamento nel caso del sacco del multimateriale). Il chip serve a contare il numero di svuotamenti che vengono effettuati per ciascun utente e la tariffa varierà a secondo della raccolta differenziata che si riesce a fare. Ci sarà un premio per chi differenzia dall’80% in poi, ci sarà una penalizzazione per chi differenzia al di sotto del 50% e verrà applicata la tariffa base per chi differenzia tra il 50 e l’80%. Premi e penalità riguardano beninteso la parte variabile della tariffa mentre quella fissa continuerà a basarsi sulla superficie degli immobili e sul numero dei residenti.

Giacomo Bini