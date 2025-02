Nuova illuminazione. Via al piano sicurezza. Si parte dal viale Verdi

Il Comune interviene per garantire maggiore illuminazione e aumentare la sicurezza nella zona dietro al monumento ai caduti in viale Verdi. L’ultimo episodio avvenuto in questo punto, nel cuore turistico e termale di Montecatini ha destato forte allarme in città, in un contesto dove la gente esprime già un aumento del timore di subire reati di vario genere. Lo scorso gennaio, un gruppo di ragazzini, ha tentato di compiere una rapina in questo punto, approfittando delle buio notturno. Un giovane residente in città, dopo aver partecipato a una convention aziendale in un albergo di viale IV Novembre, è andato a cena con un gruppo di colleghi alla Cascina. Un piacevole incontro conviviale che è trascorso senza alcun problema. A fine serata, ha deciso di accompagnare una collega che aveva parcheggiato la macchina vicino alla pineta e doveva tornare a Firenze, giudicando la zona troppo buia per una donna sola. A un certo punto, la coppia è stata accerchiata da un gruppo di ragazzini. "Fratello, dacci tutto quello che hai in tasca".

L’uomo ha prontamente risposto di aver bisogno di più luce per trovare qualcosa da dare alla baby gang. Poi, non senza un certo timore, ha girato la schiena e insieme alla collega si è avvicinato alle luci della Cascina. A un certo punto, un mezzo delle forze dell’ordine, con il suo passaggio ha illuminato il retro del monumento ai caduti. La baby gang ha deciso di darsela a gambe in tutta fretta, rinunciando a commettere la rapina. La coppia ha tirato un sospiro di sollievo e, il giorno dopo, l’uomo è andato a sporgere denuncia. L’amministrazione comunale informa la cittadinanza che "è stato installato un faro provvisorio in via della Torretta, dietro il monumento ai caduti per la patria. L’intervento, motivato da ragioni di pubblica sicurezza, è il proseguimento di una serie di attività che mirano a migliorare la vivibilità di alcune aree della città, che per la loro conformazione si prestano a episodi di microcriminalità, soprattutto nelle ore notturne".

L’amministrazione precisa che "gli interventi di illuminazione provvisori, come quello appena realizzato, privilegiano la rapidità di esecuzione, per dare una pronta risposta alle esigenze di sicurezza dei cittadini, e pertanto non hanno particolare cura dell’estetica. Il Comune ricorda che tali interventi rimarranno attivi fino all’esecuzione dei lavori strutturali di riqualificazione dell’illuminazione cittadina, programmati per una messa a regime più completa, efficace e duratura".

Daniele Bernardini