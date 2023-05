Nuova guida per il Cammino di San Bartolomeo La presentazione questa sera davanti alla chiesa

Cento chilometri divisi tra Emilia e Toscana, da Fiumalbo a Pistoia passando per Cutigliano e Spedaletto, sulle tracce di San Bartolomeo. Una nuova guida escursionistica si aggiunge alla letteratura attorno al "camminare" ed è appunto "Il Cammino di San Bartolomeo a piedi" di Andrea Cuminatto (Ediciclo Editore, 2023) inserita nella più ampia collana delle Guide a piedi che verrà presentata questo venerdì alle 21 in piazza San Bartolomeo, di fronte all’omonima chiesa. Si tratta di una guida completa di descrizione del percorso e dei dati tecnici, con l’aggiunta di approfondimenti storici e culturali su tutte le località attraversate dal cammino, corredata dalle belle fotografie di Lorenzo Gori.

L’iniziativa (patrocinata dal Comune di Pistoia) sarà preceduta, alle 19, da un’apericena presso la Stanza del Pellegrino, il locale attiguo alla chiesa che da un anno è diventato il punto di riferimento per i pellegrini che arrivano a Pistoia a conclusione della propria esperienza di cammino.

In questa stessa occasione sarà anche inaugurata la mostra "Cammino di San Bartolomeo. Un cammino sotto al bosco" con le foto di Lorenzo Gori, accolta nella chiesa di San Bartolomeo che resterà visitabile fino al prossimo 18 giugno. Il Cammino, da poco inserito nel catalogo dei cammini religiosi d’Italia, è percorribile a piedi in cinque giorni ed è adatto anche a escursionisti non esperti. Un cammino che, snodandosi nel suggestivo contesto naturalistico dell’Appennino pistoiese, si sviluppa quasi interamente all’ombra del bosco, offrendo ai pellegrini una grande varietà di paesaggio naturale.