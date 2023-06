Nuova gestione per il Podere "Ma il progetto non cambierà"

Cambia qualcosa sopra il paese di Gavinana, al Podere Pian dei Termini l’attuale gestore lascia le redini, ma non cambia la società che gestisce l’attività, una sorta di passaggio di consegne all’interno di una stessa compagine. Il Podere Pian dei Termini rimane comunque in mano a "Gente di montagna" come scrive l’ormai ex gestore. C’è un misto di tristezza e gioia nel comunicato con cui viene reso pubblico il congedo: "Cari amici, le chiavi del Podere Pian Dei Termini d’ora in poi saranno in altre mani. “Gente di montagna“ che, siamo sicuri, potrà garantire la necessaria presenza e l’impegno costante che richiede un azienda agricola agrituristica sull’appennino. Siamo felici di aver trovato persone che hanno deciso di portare avanti la progettualità che ci aveva permesso di aggiudicarci il bando pubblico per l’affidamento di questo luogo splendido. Sono stati anni belli e complicati, vissuti con grande passione e determinazione". Il nuovo conduttore viene dal paese di Popiglio e pare non essere intenzionato a cambiare molto del progetto originario. Si potrebbe ipotizzare che il cambiamento sia nato da un’insufficiente sintonia tra i tre soci che avevano dato vita al progetto. Il sindaco di San Marcello Piteglio, Luca Marmo, ha commentato la nota senza manifestare preoccupazione: "Spero nella continuità della crescita del progetto, nel rapporto tra concessionario e Ucap, non cambia nulla". Dall’addio emerge il ritratto di un bene migliorato rispetto al momento della concessione: "Lasciamo una proprietà pubblica in condizioni migliori di come l’abbiamo trovata, con l’abitazione ristrutturata, il castagneto ripristinato, l’avvio dell’attività agricola con certificazione biologica, l’avvio dell’attività agrituristica con un grande progetto sulla birra di montagna, un progetto di sviluppo e ricerca sulla terapia forestale che in quattro anni ha valorizzato l’immagine e la comunicazione del territorio grazie all’attenzione dei media nazionali, alle pubblicazioni scientifiche, ai convegni internazionali, agli accordi istituzionali con Ministero, Università ed enti di ricerca". Intanto pare essere nato un interesse per il vicino Rifugio di Pratorsi. Gavinana potrebbe tornare a sorridere.

Andrea Nannini