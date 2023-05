Nuova direttrice alla SdS Arriva la dottoressa Mantero

Da oggi Silvia Mantero è la nuova direttrice della Società della Salute Pistoiese e della zona distretto di Pistoia. La neo responsabile, medico chirurgo specialista in Igiene e medicina preventiva, è dirigente medico dal 2008, prima dell’Azienda Usl 3 poi Usl Toscana Centro. Già direttore della struttura complessa di Cure Intermedie e Coordinatore Sanitario della zona Pistoia, ha maturato una significativa esperienza professionale nella gestione e organizzazione dei numerosi servizi che vengono erogati a livello territoriale: dalla salute mentale alla riabilitazione, dalla disabilità ai consultori fino alle cure primarie. Il compito principale della direttrice sarà valutare i bisogni sanitari e sociali e definire le caratteristiche qualitative e quantitative dei servizi necessari a soddisfare i bisogni assistenziali, assicurando l’appropriato svolgimento dei percorsi assistenziali.

Silvia Mantero succede a Daniele Mannelli, che ha ricoperto lo stesso ruolo nei precedenti 8 anni ed al quale vanno i ringraziamenti della direzione aziendale e della Sds Pistoiese per il lavoro svolto e i complimenti per il nuovo incarico di direttore Soc Governo area convenzionati, dipartimento rete sanitaria territoriale, Azienda USL Toscana centro.

"La proposta che ho presentato alla giunta esecutiva della Sds Pistoiese ha trovato consenso unanime sulla base delle attività svolte, delle competenze maturate e della conoscenza che ha del territorio la dottoressa Silvia Mantero, la cui esperienza professionale è maturata significativamente nella gestione dei servizi durante la pandemia – è il commento della presidente della Società della Salute Pistoiese, Anna Maria Celesti –. Importanti opportunità di sviluppo attendono le attività territoriali che saranno ulteriormente riorganizzate e potenziate per offrire principalmente alle persone fragili, ai malati cronici e agli anziani, risposte non solo sanitarie ma anche sociali e sempre più integrate. Sono molti e complessi gli impegni che ci attendono ma sono certa che l’apporto qualificato della nuova direttrice sia la migliore garanzia per il buon funzionamento del nostro Consorzio e per l’ottenimento dei migliori risultati".

red.pt.