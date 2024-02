Nuova commessa per Hitachi Rail. Ventidue treni per la metro di Napoli

Arriva una nuova importante commessa per l’Hitachi Rail di Pistoia. Si tratta, in totale, di 22 treni per la metropolitana di Napoli. Il contratto prevede la costruzione e l’entrata in servizio di almeno sei convogli entro il 2026. Successivamente Hitachi costruirà e fornirà i rimanenti treni previsti dal contratto. In totale la commessa, sancita da un contratto tra comune di Napoli e Hitachi Rail firmato ieri, vale 200 milioni di euro. "Come Hitachi Rail siamo impegnati a fornire in tutto il mondo soluzioni di mobilità sostenibile ed innovative – afferma Luca D’Aquila, Ceo di Hitachi Rail Italy –. Riteniamo che il trasporto pubblico, e in particolare quello urbano, giochi un ruolo cruciale nell’avvicinare le persone e le comunità ad un ecosistema di mobilità integrato e sempre più sostenibile. Ecco perché puntiamo a progettare e realizzare sistemi di trasporto capaci di offrire sicurezza e confort ai passeggeri che possano incentivare l’utilizzo del trasporto di massa, al posto di quello privato – aggiunge –, collaborando quindi allo sviluppo di città sempre più connesse e green".

Non solo Frecciarossa e treni regionali: nelle linee produttive pistoiesi di Hitachi Rail presto troveranno posto anche i componenti per i nuovi convogli metropolitani. Inizialmente saranno sei i convogli messi in produzione che entreranno in servizio entro l’estate del 2026 sulla linea cittadina Mostra – Municipio (conosciuta anche come linea 6). Ogni treno misura circa 39 metri e può trasportare 290 passeggeri. Così come i treni regionali Blues, anche questi nuovi convogli destinati al trasporto urbano napoletano si caratterizzano per l’utilizzo di materiali innovativi che, come sostiene Hitachi, "rispondono pienamente ai requisiti di sicurezza, resistenza e riciclabilità. Ogni convoglio dispone di un sistema di protezione per la marcia dei treni e di un innovativo sistema di climatizzazione in grado di garantire elevati livelli di comfort ai passeggeri in ogni stagione, senza sprechi di energia".

Per Napoli, l’arrivo dei treni ’Made in Pistoia’ sarà un grande salto di qualità per il trasporto pubblico urbano. "Nell’estate di quest’anno – sottolinea l’assessore alla mobilità di Napoli Edoardo Cosenza – sarà aperta all’uso la linea 6 nella tratta Mostra-Municipio utilizzando i treni già esistenti. Tra 2 anni avremo il passaggio graduale ai nuovi treni prodotti da Hitachi che miglioreranno sia la capacità di trasporto che il comfort a bordo. A fine commessa saremo anche in grado di aumentare la frequenza delle corse, a tutto beneficio dei viaggiatori".

Francesco Storai