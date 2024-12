Nuova aula alla scuola Anna Frank: sarà dedicata alla letteratura

PISTOIA

Si arricchisce di una nuova aula ispirata ai grandi artisti e letterati della storia la scuola media Anna Frank. Ieri, alla presenza del provveditore Ilaria Baroni, dell’assessore all’istruzione Benedetta Menichelli e dello scrittore per ragazzi Luigi Ballerini, la preside Margherita De Dominicis ha tagliato il nastro dell’aula della letteratura situata al terzo piano dell’edificio in via Donati. Una vera e propria stanza dove gli studenti non solo potranno dedicarsi alla lettura ma anche ispirarsi ai grandi autori ed artisti guardando il grande murales che circonda la stanza. Da Dante Alighieri a Niccolò Machiavelli, da Michelangelo Buonarroti passando da Canova fino ad arrivare ai giorni nostri con Alda Merini ed Andy Warhol, foto ed immagini, spiegate su una lunga linea del tempo. "Un nuovo spazio dove speriamo i nostri studenti possano trovare ispirazione - ha commentato ieri la dirigente del comprensivo De Dominicis -. Un investimento sulla formazione dei nostri alunni che va a completare le varie classi a tema allestite in questi anni". In via Donati, infatti, gli studenti, oltre ad avere dei veri e propri laboratori di arte, scienze ed informatica, da qualche mese potranno trovare un’aula dedicata completamente alla musica, un’aula per le lingue straniere e da, ieri, quella dedicata appunto alla letteratura. L’inaugurazione è stata più significativa grazie alla presenza dello scrittore per ragazzi Luigi Ballerini che nella mattinata ha incontrato gli studenti di quinta elementare del comprensivo. "Una stanza bellissima che spero faccia rendere conto agli studenti che mentre qualcuno creava un nuovo movimento letterario altri artisti generavano la propria opera più significativa, insomma che tutto è collegato - ha commentato lo scrittore. La scuola ha omaggiato il vincitore del premio Andersen, il più prestigioso riconoscimento attribuito ai migliori libri per ragazzi.

Michela Monti