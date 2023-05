Nozze d’oro: il traguardo Le coppie festeggiano mezzo secolo di amore Fiori, sorrisi e musica

Primo appuntamento in Comune per la festa delle Nozze d’oro. Il sindaco Alessandro Tomasi ieri ha incontrato le coppie che hanno raggiunto i 50 anni di matrimonio per consegnare loro un piccolo riconoscimento. A questa prima cerimonia sono state invitate le coppie che si sono sposate tra gennaio e maggio 1973. Le altre, sposate nel periodo giugno-dicembre ‘73, saranno invitate alle cerimonie che il Comune organizzerà nei prossimi mesi. L’evento è stato allietato dalle esibizioni del liceo musicale Forteguerri, guidati dal professor Marco Corsini, e le letture del gruppo teatrale dell’istituto Mantellate a cura della professoressa Sara Lenzi.

"Dopo aver deciso di festeggiare le nuove cittadinanze e i diciottenni, mancavate voi – ha detto il sindaco Tomasi –. Oggi finalmente siamo qui. Siete le prime coppie con le quali festeggiamo i 50 anni di matrimonio. Per me siete un esempio, in un mondo dove sembra che costruirsi una famiglia sia qualcosa di straordinario, siete voi la rappresentazione che si può mettere da parte un po’ di sé stessi per l’altro. Oggi festeggiando voi, la vostra storia di vita, con tutto quello che avete percorso. Grazie per l’esempio che date, per l’idea di famiglia che rimane al centro della nostra società". Ecco i nomi delle coppie festeggiate: Lia Brini e Doriano Soldi, Erminia Luzio e Ferdinando Sciamannini, Lorena Nesi e Luigi Scaglione, Lucia Marchionni e Alessandro Carlesi, Daniela Vignozzi e Patrizio Giacomelli, Daniela Vannucci e Alessandro Toccafondi, Patrizia Becagli e Sergio Turchetti, Mariagrazia Cialdi e Luigi Vannucci, Liviana Baroncelli e Dino Meattini, Giovanna Giagnoni e Mario Biagioni, Agatina Lombardo e Mario Bonfiglio, Manuela Ciampi e Alberto Parenti, Rita D’Onofrio e Giuseppe Andaloro, Grazia Trina e Giuliano Balboni, Assuntina Pagnini e Francesco Dani, Gigliola Bernardini e Andrea Mazzini, Maria Deanna Giaconi e Franco Maestripieri, Francesca Bartoli e Luciano Severi, Giovanna della Ragione e Paolo Ducceschi, Livetta Boschi e Luano Magni, Anna Maria Iacometti e Luigi Marcello Danesi, Siliana Vannini e Danilo Monti, Franca Bruno e Sergio Campagna, Marcella Vanni e Franco Simoni, Carmela Pellettieri e Francesco Calabrese, Nadia Nesti e Fabio Cannozzaro, Luigia Segato e Piero Luigi Nuti, Angela Bucci e Renzo Innocenti, Ilaria Ligniti e Giorgio Mucci, Patrizia Arcangeli e Iacopo Bruni, Simonetta Fedi e Franco Martini, Ombretta Morelli e Damiano Zenoni, Rita Domenichini e Pietro Baldini, Patrizia Ciardi e Andrea Baldini, Paola Marsili e Piero Garzi, Palma Zurli e Giuliano Mazzocchi, Simonetta Pasquali e Giulio Giuliani, Patrizia Lombardi e Pier Lorenzo Banci, Viviana Ravagli e Giordano Cecchi, Manuela Baccellini e Urbano Carradossi, Francesca Palermo e Nicola Steletti, Franca Bonucci e Bruno Falcunelli, Daniela Ceccarelli e Guerrando Romiti.

Gabriele Acerboni