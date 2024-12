Nozze di cristallo per l’Antica Merceria Ercoli

PISTOIA

Festeggiare il ventesimo compleanno di un’attività, soprattutto in un momento storico come quello di oggi, non è mai scontato. L’Antica Merceria Ercoli, nel novembre scorso, ha celebrato i vent’anni della nuova gestione di Valentina Capecchi e Moreno Barneschi, che nel 2004 scelsero di mettersi in gioco portando avanti la tradizione e la storicità della merceria aperta dalla famiglia Ercoli nel 1890. Un esercizio storico, quello in Via del Lastrone, nel cuore del centro storico cittadino, divenuto nel corso degli anni un punto di riferimento per molti pistoiesi. "Il ventesimo anniversario dall’apertura rappresenta un grande traguardo - ha detto Valentina - e ciò che ci rende orgogliosi è sapere che a Pistoia c’è ancora possibilità di sopravvivere per attività come la nostra. Fin dall’inizio abbiamo deciso di portare avanti la storia della merceria mantenendo l’insegna sopra l’ingresso, provando però a tenere continuamente viva l’attività in vari modi. Abbiamo organizzato corsi di cucito e di sartoria e ampliato il reparto degli articoli, seguendo le tendenze e cercando di incuriosire la clientela". Un connubio tra tradizione e modernità che si sta rivelando, ormai da due decenni, la formula vincente: "Da parte dei pistoiesi il riscontro è positivo - ha affermato la titolare - e per noi non può che essere una grande soddisfazione. Sia io che Moreno siamo convinti che la cura dei particolari e l’attenzione ai dettagli siano fondamentali. Che sia un bottone, un colore o un tessuto, nel nostro negozio i clienti sanno di poter trovare sempre ciò che desiderano".

Il feeling tra i due titolari è un altro degli aspetti che ha favorito il benestare dell’attività, come confermato dalla stessa Valentina: "Io e Moreno? Ci capiamo al volo e sappiamo come aiutarci a vicenda nel corso delle giornate. Lo conoscevo già da prima di iniziare l’avventura alla merceria e devo ammettere che il rapporto con lui è stato ottimo fin dal primo giorno".

Michele Flori