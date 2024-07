Notti di cinema sotto le stelle. Un cartellone per tutto il mese

Molti ritorni, come conviene a quelle pellicole che più gradimento e "rumore" hanno avuto nella corrente stagione al chiuso, ma anche nuovi titoli, sempre a intercettare tutto il tipo di pubblico. E sempre con una proposta "cinema revolution" che permette di accedere in arena staccando il biglietto al prezzo di 3 euro e 50. È ancora Cinema sotto le stelle, con la programmazione Mabuse e Comune di Pistoia, che dopo un luglio a pieno ritmo, ha già snocciolato il cartellone delle proiezioni di agosto e fino al 1° settembre. Le proiezioni (spettacolo unico) iniziano tutte alle 21.20; salvo promo, l’ingresso costa 5 euro (ridotto per under 14 e over 65 a 5 euro) con possibilità di sottoscrivere abbonamenti a cinque (25 euro) o dieci ingressi (45 euro). L’ingresso è da via delle Pentole 4 (www.arenaportaalborgo.it). Ed ecco quindi la carrellata dei titoli sera dopo sera. Si parte giovedì 1° agosto con una commedia, "Foglie al vento", di Aki Kaurismaki, e si prosegue con "Perfect days" di Wim Wenders (2 agosto), "Cattiverie a domicilio" di Thea Sharrok (3 agosto e in replica il 18), "Back to black" film del 2024 di Sam Taylor-Johnson (4 agosto), "Dieci Minuti" di Maria Sole Tognazzi tratto da un romanzo di Chiara Gamberale (5 agosto) e l’animazione con una coproduzione Pixar-Walt Disney, "Inside Out 2" (6 agosto e 20 agosto). Bio-film il 7 agosto con "Io & Sissi" di Frauke Finsterwalder, mentre l’8 agosto (e il 23 agosto) c’è "La chimera" di Alice Rohrwacher e il 9 il pluripremiato "Povere creature!" diretto da Yorgos Lanthimos.

Pellicola italiana il 10 agosto (con ritorno il 25 agosto), "Palazzina Laf", così come l’11 agosto con "C’è ancora domani" di Paola Cortellesi; si prosegue con "Anatomia di una caduta" di Justine Triet (12 agosto), "Il ragazzo e l’airone" di Hayao Miyazaki (13 agosto).

linda meoni