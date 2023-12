Non fermarsi alle casse. I carrelli sono ’intelligenti’. E la spesa diventa smart

PISTOIA

La nuova rivoluzione in Conad si chiama "Genio". E’ il carrello che consente di di fare la spesa e pagare senza passare dalle casse. Nel Conad Superstore di viale Adua, i clienti possono ora vivere un’esperienza di spesa completamente rinnovata con un sistema che riduce i tempi d’attesa e personalizza l’esperienza di acquisto grazie ad un tablet che rende disponibili numerose informazioni sulla spesa in corso e sulle offerte disponibili.

Il cuore dell’innovazione risiede infatti nella capacità dei carrelli di offrire un’esperienza di acquisto adattata alle esigenze del cliente: dotati di intelligenza artificiale, rilevano e identificano automaticamente i prodotti inseriti od estratti dal carrello, calcolando il totale in tempo reale per un checkout veloce e semplice. Il display posizionato sui nuovi carrelli non solo riconosce i prodotti, ma fornisce anche informazioni pertinenti, come sconti, offerte e promozioni, basate sulle preferenze di acquisto, offrendo una consulenza mirata e facilitando decisioni di spesa più consapevoli e vantaggiose.

Al termine dell’acquisto, i clienti possono utilizzare diverse modalità di pagamento rapido. Coloro che sono già registrati sull’App Conad possono scegliere di pagare direttamente nella corsia Pass-pay senza nemmeno fermarsi. In alternativa, sono disponibili le torri di pagamento di “Spesa al Volo”. In entrambi i casi, il sistema del carrello comunica continuamente con quello del negozio, assicurando una conclusione della transazione rapida ed autonoma.

ll progetto “Il Genio nel Carrello” si inserisce all’interno di un punto vendita all’avanguardia del territorio che si distingue per l’offerta diversificata e per le sue soluzioni tecnologiche avanzate, come le casse self-service di ultima generazione e la corsia Pass-pay, che contribuiscono a rendere l’intero processo di acquisto e il servizio al cliente ancora più semplice, innovativo ed efficiente.

"L’introduzione del Carrello Genio è un ulteriore tassello nella nostra strategia di innovazione e miglioramento dell’esperienza di acquisto – dice Maurizio Barsacchi, direttore marketing, innovazione e organizzazione di Conad Nord Ovest–. Questa tecnologia, sviluppata in sinergia con la società Tracxpoint, costituisce un salto qualitativo nell’interazione tra clienti e punti vendita, aprendo una nuova via di accesso all’acquisto che personalizza e adatta l’esperienza alle esigenze specifiche del consumatore. Ciò non solo rafforza la nostra posizione di rilievo sul mercato, ma ribadisce anche il nostro impegno nei confronti del territorio".