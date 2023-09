No alle infiltrazioni criminali. Il patto tra Finanza e Comune in vista dell’arrivo dei fondi Pnrr

Prevenire ed eventualmente reprimere fenomeni fraudolenti o tentativi di infiltrazione criminale in vista dell’arrivo, anche a Pistoia delle ingenti risorse del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sono gli obiettivi del protocollo d’intesa stipulato tra il Comando provinciale della Guardia di Finanza e il Comune di Pistoia, sottoscritto ieri nella Sala maggiore del Palazzo comunale, dal sindaco Alessandro Tomasi e dal comandante delle Fiamme Gialle pistoiesi, colonnello Stefano Lampone.

"Si tratta di far capire che a Pistoia l’attenzione sugli appalti e i lavori che riguarderanno i fondi europei, e non solo, è altissima – sottolinea il sindaco Tomasi – I nostri uffici, la nostra stazione appaltante, insieme alla Guardia di Finanza, si scambiano informazioni per capire come vengono spesi questi soldi, come procedono gli appalti. Quindi, in nome della legalità, l’attenzione è altissima in un momento storico in cui siamo tutti impegnati a mettere a terra i soldi del Pnrr".

"È un accordo – spiega il colonnello Lampone – che in linea di massima riprende la traccia di quello già stipulato nel febbraio scorso con la Provincia di Pistoia. Da un lato aiuterà la Guardia di Finanza, ottenendo informazioni preziose dai progetti in corso di attuazione o già avviati nell’ambito dell’impiego delle risorse del Pnrr. Dall’altro consentirà al Comune di avere un “canale privilegiato“ di comunicazione con la Guardia di Finanza, per segnalare eventuali anomalie o dubbi che potrebbero emergere nel corso dell’attività amministrativa. In quest’ottica noi non ci sostituiamo ovviamente all’azione amministrativa, propria degli organi che sono deputati a gestire queste importantissime risorse, però in un territorio sostanzialmente sano, come quello pistoiese, l’ausilio nostro è quello di intercettare sul nascere eventuali tentativi di infiltrazione o di appetiti non leciti verso queste risorse, che devono essere destinate al rilancio e alla crescita del Paese". Il protocollo prevede la possibilità di organizzare momenti formativi comuni per favorire la condivisione e la diffusione delle migliori procedure operative, anche in tema di collaborazione attiva antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette. E a proposito di Pnrr, Tomasi esclude tagli ai fondi per Pistoia: "Non è arrivata nessuna comunicazione. Anzi, sono stati affidati i cantieri e sono stati firmati i contratti, stanno partendo i lavori, il grosso riguarderà il quartiere di San Lorenzo, dove è già aperto il cantiere per Villa Benti e stiamo concordando con le aziende che hanno vinto il bando tutta l’organizzazione per l’intero quartiere. Stiamo andando avanti".

Patrizio Ceccarelli