No alla violenza di genere . Le Donne Democratiche contro ogni tipo di abuso

PISTOIA

Che cosa fa la differenza in quest’epoca dominata dai social? La corretta informazione. Fra tanta disinformazione, chi riesce a far passare messaggi corretti, vince sempre. In occasione della "Giornata internazionale contro la violenza sulle donne" del 25 novembre, la conferenza delle Donne Democratiche della provincia di Pistoia ha presentato il proprio progetto di sensibilizzazione e informazione sui temi legati alla violenza di genere in una conferenza stampa tenuta al Circolo Arci di Ponte alle Tavole. Presenti la vicepresidente del consiglio comunale di Pistoia nonché portavoce provinciale delle Donne Democratiche, Antonella Cotti, Valentina Marini, consigliera comunale a Quarrata e portavoce regionale Dd, Alice Palazzo, consigliera comunale ad Agliana, Giulia Lucarelli, Stefania Gelli e Monica Pacini, oltre al segretario provinciale del Pd Marco Mazzanti.

Le Donne Democratiche hanno realizzato 360 barattoli contenenti ciascuno 28 cartoncini colorati informativi, per fornire gli strumenti necessari per riconoscere, prevenire e segnalare la violenza fisica, psicologica, economica e sessuale. Contengono indicazioni che riguardano salute e medicina di genere, disuguaglianza salariale e numeri utili da contattare sul territorio oltre a quello nazionale.

I barattoli di vetro saranno distribuiti gratuitamente nella provincia di Pistoia: sabato 23 e mercoledì 27 novembre dalle 10 alle 12 in via degli Orafi a Pistoia; venerdì 22 dalle 17.30 alle 19 alla Biblioteca San Giorgio; il 23 dalle 10 al mercato di Agliana e dalle 18 al Circolino di San Niccolò; il 23 dalle 11 alle 13 in Piazza Risorgimento a Quarrata; venerdì 29 dalle 16.30 alle 18.30 a Quarrata vicino alla Biblioteca; infine il 23 dalle 10 alle 12 a Uzzano.

"Nei primi sette mesi del 2024 sono state 26mila le donne che hanno telefonato al 1522 per atti persecutori o maltrattamenti. Una donna su 3 subisce violenza e solo una su 10 denuncia. In Italia ogni 3 giorni una donna viene uccisa. Solo il 58% delle donne ha un conto corrente personale; il 32% dipende economicamente da un partner o dalla famiglia. Le donne occupate sono il 52.8%, 18 punti percentuali in meno della media europea. Il divario salariale è del 6%, ma il dato aumenta al 18 nel privato e ancora per la presenza di figli piccoli da accudire", ha elencato malinconicamente Cotti.

Gianluca Barni