No alla violenza di genere. Viva Vittoria e Conad. Una ’maglia’ vincente

È stata una sinfonia di voci, diverse ma armoniosamente orchestrate da Maria Cristina Alfieri, direttrice e segretaria generale della Fondazione Conad Ets, che ieri mattina ha moderato l’incontro organizzato all’Auditorium Dessì nella sede Conad Nord Ovest a Pistoia a proposito della collaborazione con il progetto Viva Vittoria. Al coro hanno partecipato figure con competenze diverse, ma tutte orientate al comune obiettivo di fare qualcosa di buono per le donne, dicendo no alla violenza di genere: un no deciso, rappresentato dal progetto relazionale condiviso con Viva Vittoria, oltrepassando i confini temporali del mese dedicato a combattere questa piaga, che culminerà il 16 marzo 2025 in un’importante installazione in Piazza Duomo a Pistoia: un’opera collettiva realizzata con quadrati di maglia lavorati a mano, che rappresenterà un potente simbolo contro la violenza sulle donne. In pochi mesi l’associazione si è già affermata a Pistoia, come dichiarato dalla Presidente nazionale di Viva Vittoria OdV Cristina Begni lodando il lavoro di Sonia Mariani e Rossella Biagini, referenti del progetto, ma riconoscendo anche la vivacità di risposta da parte dei pistoiesi, donne e uomini, che hanno aderito con slancio. Il lavoro che lo scorso maggio ha preso il via è impegnativo, le due organizzatrici locali spesso si sono fatte forza a vicenda proprio per sopportarne il carico: piacevole, ma altrettanto oneroso, gratificato dal sostegno dell’intera organizzazione di volontari e cittadini, aziende e istituzioni.

La prima a rispondere favorevolmente al progetto fu Anna Maria Celesti, che attraverso il suo assessorato e la SdS Pistoiese di cui è Presidente, molto ha potuto – e con entusiasmo voluto – in favore del progetto: come ha ricordato durante la conferenza, la rinascita di una donna maltrattata può solo cominciare dal lavoro e dalla casa. A Viva Vittoria riconosce il merito di aver attivato un welfare di comunità che dà valore aggiunto al progetto proprio per la capacità di riconoscere un bisogno che è risposta non solo di natura materiale, ma soprattutto culturale. Sulla stessa linea è Conad, confermando la propria propensione al prendersi cura della comunità in vario modo, ma sempre in maniera importante a riversando in offerta di servizi ciò che Adamo Ascari, Ad di Conad Nord Ovest, ha definito come una sorta di restituzione per la fiducia manifestata.

Una filosofia che condivide a livello nazionale anche con Fondazione Conad Ets, che ha confermato il sostegno a Viva Vittoria: nei negozi saranno esposti dei raccoglitori in cui ogni persona potrà portare i quadrati di maglia (che ricordiamo devono misurare 50x50 cm), l’ha ribadito con orgoglio Giovanna Pazzini, in rappresentanza di Soci del territorio: lo ha raccontato sottolineando che la comunità è di tutti, e contaminarla con azioni positive diventa una missione. Chiunque può realizzare un quadrato che andrà a comporre un’opera comune, affinché la violenza di genere diventi solo un doloroso ricordo.

A chiudere la conferenza Donatella Giovannetti, responsabile del centro antiviolenza Aiutodonna alla SdS Pistoiese cui sarà devoluto il ricavato del progetto: il primo passo per aiutare le donne è aiutarle a dare un nome e un valore a ciò che vivono tutti i giorni, facendo loro capire che quanto subiscono è ingiusto. Il centro si avvale di personale altamente specializzato, che già dalla prima chiamata allo 0573 21175 può interagire. Poi c’è la collaborazione con la rete del territorio, grazie a un protocollo inter-istituzionale con le forze dell’ordine, efficace nel supporto e nella prevenzione.

Alessandra Chirimischi