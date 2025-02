Niveo racconta Sanremo: "Tante emozioni per me"

Da Pescia a Sanremo. È la storia di Marco Fasano, in arte Niveo, giovane cantautore che in questi giorni si è esibito sul Suzuki Stage, il palco dello sponsor del Festival. Avvicinatosi alla musica fin da bambino, ha iniziato a scrivere i suoi primi brani esibendosi come artista di strada in un’esperienza che lo ha aiutato a crescere sul palco. Il grande salto è arrivato con Amici, dove con il suo stile intimo ha colpito il pubblico, continuando il suo percorso fuori dalla casetta con nuovi progetti e affermandosi tra le voci emergenti della musica italiana.

Ha in programma qualche data a Pistoia quest’estate? "Negli ultimi anni, ogni estate ho avuto l’opportunità di esibirmi più volte a Pistoia. Artisticamente, però mi sento nato a Lucca, dove ho calcato il mio primo palco al Ripartire Festival e ho suonato per le strade della città, come in Piazza San Michele. Per quanto riguarda Pistoia, uno dei concerti più significativi che ho fatto è stato quello al teatro di Pescia, durante il concerto di Natale di un anno e mezzo fa. È stata un’esperienza indimenticabile perché tra il pubblico c’era la mia famiglia, i miei amici e tutte quelle persone che mi hanno visto crescere, passo dopo passo. Erano lì fin dai tempi delle mie prime cover sui social, quando avevo appena duecento follower e provavo un imbarazzo incredibile nel ricevere commenti da chi già mi conosceva. Ogni tanto mi capita di parlare con il sindaco di Pescia e di divertirci a immaginare nuovi progetti con in mente delle idee davvero belle e chissà, magari un giorno riusciremo a realizzarle".

Cosa ne pensa dei cantanti in gara? "Questo Festival mi ha sorpreso con molte canzoni interessanti ma la scoperta più bella è stata Lucio Corsi. Lo conoscevo di nome ma dopo averlo ascoltato a Sanremo ho scoperto un artista straordinario e ora voglio recuperare tutti i suoi dischi. Un altro artista che ho apprezzato molto è Brunori, che seguo da anni e di cui conosco bene la discografia, quindi non potevo perdermi la sua esibizione. Gabbani, invece, ha confermato le aspettative con un pezzo in linea con il suo stile e per i miei pronostici, in ordine sparso vi direi: Lucio Corsi, Brunori, Giorgia, Achille Lauro e Olly. Secondo me potrebbe vincere Corsi".

Cosa ne pensa di questa esperienza a Sanremo? "Sono qui grazie al mio manager, che è anche direttore di All Music Italia, quindi sto vivendo questa esperienza insieme a tutto il team di All Music. Qui ho potuto far conoscere "Nonostante te" il mio brano uscito a settembre che affronta il tema del bullismo, un argomento che mi tocca da vicino, difatti in adolescenza ne sono stato vittima ma per anni ho evitato di parlarne per paura e imbarazzo. Bisogna trovare il coraggio di parlare e chiedere aiuto, perché nessuno vince questa battaglia da solo. Grazie a questo brano, sono diventato testimonial di Bullistop – Centro Nazionale contro il bullismo e invito chiunque ne abbia bisogno a chiedere supporto".

Sappiamo che ha aperto alcuni concerti della Pausini... "Poco prima del mio compleanno, il mio manager mi ha mostrato un video, credevo fossero auguri dei fan, invece era Laura Pausini che mi invitava ad aprire i suoi concerti al Forum di Assago. Tra lacrime e incredulità, ho iniziato a prepararmi e lì ho presentato per la prima volta "Chiuso a chiave", con un’emozione enorme. Da quell’esperienza ho imparato tanto e il concerto di Laura Pausini è stato spettacolare: la sua grinta e naturalezza sul palco sono incredibili e le sono molto grato per questa opportunità".

Andrea Martina Torre