Niente stadio Melani per l’Aglianese e per ora i neroverdi rinunciano

Il Comune di Pistoia ha respinto la richiesta dell’Aglianese della concessione annuale dello stadio Melani per l’intera stagione, ma ha dato la disponibilità a concedere l’impianto per le singole partite. La società neroverde, che ha ricevuto la comunicazione del Comune, fa però intendere che al momento, considerate le pessime condizioni del terreno di gioco del Melani, il suo interesse a trasferirsi allo stadio di Pistoia deve considerarsi sospeso. L’Aglianese voleva lasciare lo stadio di Agliana proprio per le condizioni precarie del campo di gioco e vorrebbe, eventualmente, avere a disposizione un terreno di gioco migliore, cosa che il Melani in questo momento non può offrire. Dunque, allo stato attuale, l’Aglianese continuerà a giocare le partite in casa al Bellucci di Agliana. Il Comune di Pistoia ha rigettato l’istanza dell’Aglianese per diversi motivi. Il primo è l’impossibilità dell’amministrazione comunale di provvedere agli impegni e ai costi di sua competenza per la manutenzione del terreno di gioco, per la pulizia dei locali e per il transennamento delle strade prima della partita. Sono impegni che il Comune sostiene per la Pistoiese, ma afferma di non essere in grado di sostenerli per un secondo club, specialmente quando il campionato è già in corso. Il secondo motivo riguarda l’impossibilità del Comune di garantire col proprio personale l’ordine pubblico per un campionato come la serie D. Il terzo motivo è che il calendario del campionato avrebbe creato delle sovrapposizioni tra le partite dell’Aglianese e altri eventi già autorizzati. Respinta tuttavia la concessione annuale resta, da parte di Pistoia, la disponibilità la a concedere lo stadio per le singole partite di campionato dietro il pagamento delle tariffe previste dal regolamento comunale e alle condizioni previste per l’agibilità dell’impianto. Se l’Aglianese vorrà utilizzare questa possibilità dovrà presentare formale richiesta agli uffici comunali. La settimana scora c’era stato un incontro in Questura tra l’Aglianese e i rappresentanti di tutti gli enti interessati per vagliare la possibilità che la squadra neroverde potesse giocare le gare interne al Melani. Al momento questo possibilità si allontana.

Giacomo Bini