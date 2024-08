Niente iscrizione in B. Il Futsal Pistoia sparirà

Solo due anni fa, di questi tempi, il club festeggiava lo storico traguardo della promozione in Serie A, tagliato dopo una stagione da protagonista. Chi avrebbe pronosticato, allora, che da lì ad un biennio il Futsal Pistoia sarebbe passato dal giocare nella massima divisione nazionale maschile a cessare l’attività? Già, perché se manca ancora l’ufficialità, una prima conferma arriva da fonti societarie: a breve, la società dovrebbe chiudere i battenti e raccoglierne idealmente il testimone, con una dirigenza in gran parte rinnovata e con una nuova società che prevederà solo il calcio femminile, sarà la neonata Pistoia Women C5 (che proprio qualche giorno fa ha annunciato le prime conferme e un primo colpo di mercato).

Un epilogo crudo e inaspettato, anche se i problemi di carattere principalmente economico erano diventati difficilmente sostenibili già nella scorsa annata (culminata con la retrocessione dalla Serie A2 Elite). Proprio pochi giorni fa oltretutto, la Divisione Calcio a 5 ha ufficializzato la composizione dei gironi che formeranno i campionati nazionali. E arrivano nuove conferme all’ipotesi-chiusura: gli orange non solo non figurano fra le compagini partecipanti alla Serie A2 ma nemmeno nell’elenco dei sodalizi iscritti alla Serie B. Il sodalizio arancione dovrebbe a questo punto ripartire dalla Serie C1 (con il termine delle iscrizioni che si è tuttavia chiuso ieri) o in alternativa dalla C2 (e in questo caso c’è tempo sino al 6 settembre prossimo). Ad oggi però, le prospettive sono tutt’altro che rosee: salvo sorprese, il Futsal Pistoia alzerà definitivamente bandiera bianca e ad oggi non ci sarebbero nemmeno le basi per ripartire con un nuovo progetto.

Resterà quindi il Pistoia Women, che dovrebbe ricominciare dalla C: i dirigenti hanno annunciato nei giorni scorsi gli ingaggi di Lioba Bazan Villanueva e Claudia Sirna, oltre ai rinnovi di Giorgia Badalassi e Claudia Puopolo. Con la responsabilità indiretta di dover rappresentare il riscatto di un club glorioso giunto a fine corsa.

Giovanni Fiorentino