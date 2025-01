Nel paese dei presepi. Oggi la premiazione

E’ per oggi, alle 17, nella chiesa di Sant’Ilario, la cerimonia di premiazione dei vincitori della trentacinquesima edizione del concorso per il miglior presepio che, come ogni anno, è stato organizzato dalla Pro Loco Alta Valle del Reno a Le Piastre. Saranno le dirigenti della Pro Loco a consegnare i ben ventuno premi assegnati alle cinque categorie in gara: gli artisti, le parrocchie, le scuole, gli enti e associazioni e i premi speciali attributi dalla giuria, composta da Marco Mucci, Claudio Ghidini, Yuri Begliomini, Giulia Bai, Matteo Benedetti ed Emanuele Begliomini.

Per visitare tutti i presepi in concorso hanno impiegato quattro mezze giornate, percorrendo complessivamente più di cinquecento chilometri recandosi a Cutigliano, Gavinana, Pracchia, Cireglio, Cassarese, Sarripoli, Piazza, Valdibrana, Germinaia, il centro di Pistoia, Chiazzano, Casalguidi, Piuvica, San Pellegrino al Cassero, con una puntata fuori provincia, a Montemurlo, ovviamente senza trascurare Le Piastre, il paese dei presepi, che quest’anno ha ospitato ben duecento allestimenti.

"C’è grande attesa – commenta la presidente della Pro Loco, Cinzia Sebastiano – per conoscere i nomi dei vincitori. Direi però che hanno vinto tutti i partecipanti e ha vinto l’idea stessa di fare questo concorso e di trasformare Le Piastre nella patria dei presepi. L’ha avuta Giancarlo Corsini, l’inventore del Campionato della Bugia, che anche quest’anno ci accompagnerà attraverso la sua statua di bronzo seduta sulla panchina che tanto amava, di fronte a casa sua. Abbiamo avuto un alto il livello dei presepi partecipanti e numerosissimi sono stati i visitatori arrivati in paese. Grazie a tutti".

a.n.