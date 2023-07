Nel giardino di verzura con Aurelio La carriera del maestro Amendola

Sarà il maestro Aurelio Amendola, tra i più grandi fotografi al mondo, il protagonista della terza serata offerta dal Gruppo Fotoamatori Pistoiesi nella splendida cornice del Piccolo Giardino Puccini, trasformato in un piccolo teatro di verzura, e che proprio nel Cinemino, che fa parte del Polo Puccini Gatteschi, affidato all’associazione G713, presieduta da Tamara Corazza Shirley, ha stabilito la sua "residenza artistica".

L’appuntamento è per domenica prossima, 16 luglio, alle ore 21.15, con ingresso da Vicolo del Malconsiglio, piccola traversa di via del Can Bianco. La serata è a ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria su https:www.eventbrite.it...biglietti-gfp-talk-aurelio...

L’evento sarà introdotto dalla presidente del Gfp, Sara Del Sarto, eletta una settimana fa e subentrata al presidente uscente, Gabrio Zannelli. Sarà quindi Paolo Fichera, socio del Gfp, a intervistare Aurelio e a ripercorrere, insieme a lui, la sua straordinaria carriera partendo dai capolavori di Giovanni Pisano, fino alla sua unica galleria dei più celebri artisti del XX secolo e passando attraverso le opere di Donatello, Jacopo della Quercia, Luca della Robbia, Canova, Bernini e Michelangelo. Al maestro Amendola, come si ricorderà, nel gennaio del 2021 e fino a luglio 2021, Pistoia ha dedicato la sua prima antologica, il sogno della sua vita, realizzata grazie alla Fondazione Caript.

"E’ il terzo evento che abbiamo potuto offrire agli appassionati di fotografia – ci ha spiegato la presidente Del Sarto –. Tre incontri di grande prestigio: il primo con Valerio Evangelista, direttore della fotografia, il secondo con il fotoreporter Luca Bracali e ora con il maestro Amendola. Il giardino di verzura, grazie alla bella collaborazione che abbiamo instaurato con l’associazione G713, ci offre la possibilità di organizzare questi eventi che pensiamo di replicare a settembre, all’aperto, mentre in ottobre riprenderemo le attività con il corso base per i cittadini che si avvicinano al mondo della fotografia e quindi il corso avanzato con i docenti della Marangoni".

Sara Del Sarto, originaria di Carrara, ma ormai pistoiese, è socia del Gruppo Fotoamatori Pistoiesi dal 2013 e nel consiglio dal 2014. Ama il reportage e lo still life, là dove l’obiettivo restituisce vita agli oggetti inanimati.

lucia agati