Nel 1907 la nascita degli Istituti Raggruppati : "Il patrimonio dei poveri" nel libro di Luca Maccanti

Si presenta oggi alle 17 al Polo Culturale Puccini-Gatteschi (vicolo Malconsiglio), a Pistoia, la nuova edizione de "Il patrimonio dei poveri. Nascita degli Istituti Raggruppati" di Luca Maccanti (Casa Editrice Gli Ori). Il libro racconta la nascita degli Istituti (che nel 2027 festeggeranno i 120 anni dalla loro fondazione), che tanto hanno contribuito alla salvaguardia e al sostegno dei giovani pistoiesi e delle loro famiglie. Oggi, gli Istituti Raggruppati costituiscono una realtà strategica per la comunità, fornendo opportunità di housing sociale, sostenendo l’economia locale e valorizzando il tessuto culturale del territorio. Insieme all’autore dialogherà il presidente degli Istituti Raggruppati Umberto Grieco; modera Bruno Lo Cicero. Al termine sarà possibile acquistare il libro, il cui ricavato andrà ad azioni e interventi nel solco del mandato statutario dei Raggruppati, e verrà offerto un aperitivo ai partecipanti. Luca Maccanti è laureato in Storia contemporanea all’Università di Firenze, studioso di storia locale, ha collaborato e pubblicato per le riviste "Il Tremisse" e "Storialocale". Vincitore nel 2002 del primo premio al Concorso per tesi di laurea, bandito da Istituti Raggruppati; nel 2004 pubblica con Gli Ori "Il patrimonio dei poveri. Nascita degli Istituti Raggruppati"; nel 2007, per il centenario, cura la pubblicazione "1907- 2007, Cento anni per la comunità". Dal 2012 al 2015 è stato presidente del Consiglio di amministrazione dell’Azienda pubblica di servizi alla persona Istituti Raggruppati. Istituiti nel 1907, gli Istituti Raggruppati, Azienda Pubblica dal 2006, gestiscono il patrimonio immobiliare proveniente dai lasciti di Niccolò Puccini e Tommaso Conversini.