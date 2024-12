C’è chi pensa ai senza fissa dimora. Coldiretti dona alimenti di qualità

Pistoia, 24 dicembre 2024 – In occasione delle festività natalizie, Coldiretti Pistoia ha donato due quintali di Vangille, prodotta dal pastificio Chelucci per Coldiretti, pasta made in Piteccio di grano toscano 100%, all’associazione Raggi di Speranza alla Stazione, realtà che da anni si impegna nella preparazione e distribuzione di pasti caldi per le persone senza fissa dimora della città. Insieme alla pasta, è stato donato anche olio extravergine d’oliva toscano fornito da un’azienda della rete Coldiretti Ager Oliva-Salviamo Gli Ulivi OdV.

“Sono anni che collaboriamo con Raggi di Speranza alla Stazione e continueremo. Questo i è stato un gesto concreto di solidarietà per il Natale – spiega Coldiretti Pistoia –, momento di condivisione e comunità, un’occasione perfetta per rafforzare i legami e portare un po’ di speranza, attraverso il sostegno ai più vulnerabili, senza mai dimenticare il valore della solidarietà quotidiana”.

Pasta e olio, abbiamo detto. Donati con il cuore e con consapevolezza. L’azione è meritevole, il cibo è sempre fonte di sostentamento ma donare la qualità, in questo caso, significa anche lanciare un messaggio di dignità. ’Salviamo Gli Ulivi OdV’ ha deciso senza esitazioni di aderire all’iniziativa di Coldiretti Pistoia.

“Le donazioni di extravergine toscano continueranno nel tempo – spiega Tommaso Dami, il presidente di Salviamo Gli Ulivi –. È indispensabile dare una mano a chi si occupa di chi è in difficoltà”.

Salviamo Gli Ulivi OdV è un’organizzazione di volontariato, il cui obiettivo è proteggere e mantenere gli storici ulivi del nostro territorio, ricevendo donazioni da cittadini ed aziende. I lavori di recupero e coltivazione degli ulivi vengono affidati alla Società Agricola Ager Oliva di Pistoia.