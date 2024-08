Muore una bambina. Aveva solo otto anni. Il malore e i soccorsi. Comunità sconvolta

Non tornerà a scuola in mezzo ai suoi compagni, a settembre, la piccola Rosa Adele Mennitto, che giovedì scorso ha lasciato questo mondo a soli otto anni, mentre era ricoverata all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Una vicenda che ha fatto cadere nel dolore e nello sgomento una comunità intera, a Monsummano, dove la bambina viveva felice con i suoi genitori e suo fratello e sulla quale restano ancora da comprendere molti dettagli. Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti, la piccola avrebbe accusato un problema respiratorio lo scorso martedì mattina, il primo sintomo di una situazione che sarebbe andata peggiorando nei giorni successivi fino al drammatico epilogo. Nessuno però avrebbe mai potuto pensare a quanto sarebbe poi in realtà accaduto nelle ore e nei giorni successivi. Secondo indiscrezioni infatti, la famiglia era in procinto di partire per le ferie quando i genitori hanno visto la bambina stare poco bene e, valutato lo stato della piccola, hanno ritenuto necessario chiamare i soccorsi. I genitori si erano accorti che la piccola, che da quanto emerso soffriva già di una forma d’asma, respirava male.

Nonostante i tentativi di farla stare meglio, la situazione sembrava richiedere un intervento e così una volta allertato il 118 sul posto è immediatamente intervenuta l’automedica, che era per altro già nelle vicinanze per un altro servizio di soccorso. A stretto giro sono giunti sul luogo anche i volontari della Pubblica Assistenza Croce Oro di Ponte Buggianese, che una volta in casa hanno trovato il personale dell’automedica intento a rianimare la piccola che nel frattempo aveva perso i sensi ed era incosciente. È stato solo dopo aver recuperato i parametri vitali della bambina e averla messa in sicurezza che i soccorritori l’hanno trasportata all’ospedale San Jacopo di Pistoia. Ma le condizioni della bimba evidentemente richiedevano cure più specifiche tanto da operare successivamente un trasferimento all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove, due giorni dopo, piccola è venuta a mancare.

Intanto, dal policlinico fiorentino viene data conferma dell’accaduto "la piccola è arrivata l’altro ieri (mercoledì 21 ndr) al Meyer in condizioni disperate in seguito ad un verosimile attacco asmatico e nonostante gli sforzi dei nostri sanitari e l’immediato ricovero nel reparto di rianimazione, non c’è stato purtroppo niente da fare. E stato disposto il riscontro autoptico".

L’anatomopatologo ha operato subito sul suo esile corpo per permettere di restituire la salma alla famiglia per l’ultimo saluto. Resta ancora da stabilire la data del funerale, mentre la bambina è esposta nelle cappelline del commiato della Pubblica Assistenza di Mosnummano, in attesa di conoscere le vere cause che hanno portato a un decesso così drammatico.

Arianna Fisicaro