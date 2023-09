Mostra-performance "Ri_tratti" di Daniele Capecchi. Oggi pomeriggio l’inaugurazione in via Ariosto

Un ‘semplice’ ritratto che invece racconta diversi mondi in uno sguardo: quello di chi di quel ritratto è il protagonista, quello di chi quel ritratto l’ha scattato e quello di chi, infine, ha ri-trattato l’immagine, applicando al processo una propria sensibilità. C’è una riflessione profonda sul concetto d’immagine nella mostra-performance "Ri_tratti" di Daniele Capecchi da oggi alle 16 nella sede dell’associazione Mayl to in via Ariosto 16 a Pistoia. L’idea, concepita da Massimo Talone, prende le mosse da una riflessione sul tempo che viviamo, così saturo d’immagini, in particolare quelle che parlano di ognuno di noi. Così l’inizio del progetto: "Nel piccolo foyer del Centro Studi Facoltà di Movimento per circa cinquanta giorni è rimasto allestito un piccolo set fotografico – raccontano dall’associazione -, da usare per farsi scattare una foto ritratto da altra persona presente, anche (meglio) se sconosciuta. Rispettando alcune regole semplici della fotografia, uguali per tutti, il ‘fotografo’ in verità si rivela un ‘lettore’ della nostra immagine, quella che vede in quel momento specifico all’interno dell’oblò digitale. Un occhio esterno quindi, inevitabilmente e inconsapevolmente giudicante. Ogni foto ha preso la strada della sensibilità di Capecchi. Ogni foto ricevuta e presa in considerazione è stata ‘ri-tratta’ seguendo il filo della propria sensibilità. Le foto scelte, provenienti da un percorso di anonimato sono state elaborate utilizzando la tecnica del gouache e riportate su carta pregiata. I volti scelti e dipinti sono la testimonianza di quanto i processi visivi e la forza emotiva di un volto ci orientino nel processo dell’osservazione, della lettura visiva dell’altro da sé". La mostra sarà aperta fino al 21 ottobre.