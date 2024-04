Addio a Roberto Andreini, fu il primo "giocattolaio"

Pistoia, 30 aprile 2024 – Con lui sono cresciuti centinaia di bambini, che davanti alle sue vetrine hanno sognato i giochi da chiedere per i compleanni o a Natale. Dal 1966, Roberto Andreini è stato il primo e poi nel tempo l’unico giocattolaio di Pistoia, con i due storici negozi aperti nella Galleria Nazionale e poi nel 1989 in Porta Carratica. Roberto Andreini è morto ieri, dopo una malattia che lo ha portato via in pochi mesi. Aveva 79 anni, ma non era mai andato in pensione. Fino a qualche mese fa, lo si poteva vedere ancora in sella alla sua bici, anche senza cappotto d’inverno, a portare i giochi da un negozio all’altro, per soddisfare le richieste dei piccoli, perché quella era la sua passione. Al suo fianco da sempre, la moglie Maria Grazia Mazzinghi, la figlia Cecilia, e i fidati dipendenti.

La prima bottega Andreini, di ombrelli e pelletteria, aperta nel 1895 in piazza del Duomo

“Con noi sono cresciute generazioni di bambini – racconta commossa la figlia Cecilia – Oggi possiamo dire di essere alla terza o quarta generazione. Mio padre veniva da una famiglia di commercianti. Mio nonno Ugo aprì la prima bottega in piazza del Duomo (dove oggi c’è una gelateria) e vendeva ombrelli e piccola pelletteria: facevano anche le riparazioni. Poi il negozio si trasferì in via Cavour. Nel 1966, mio padre Roberto, uno dei sette figli di Ugo, decise di aprire il primo negozio di giocattoli in città, quello della Galleria Nazionale, dove ancora si trova. E qualche anno dopo, nel 1989, abbiamo aperto anche in via Carratica. I due negozi erano tutta la sua vita e lo saranno ancora per la mia famiglia. Gli anni sono passati insieme alle generazioni, quei piccoli bimbi che hanno ricevuto giocattoli acquistati da noi, ora a loro volta li acquistano per i loro figli e per i loro nipoti". Roberto Andreini si era ammalato poco prima di Natale, ma fino a poco tempo prima era stato nei suoi negozi, con la famiglia.

I funerali si terranno questa mattina, nella chiesa della Misericordia in via del Can Bianco a Pistoia, alle 10. Poi la salma sarà trasferita nel cimitero di Vignole.

M.V.