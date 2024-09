“Indimenticabile la tua umiltà, addio Vincenzo”: il lutto per la morte dello chef Volpe

Pistoia, 16 settembre 2024 – “Era una persona di grande umiltà e gentilezza. Mancherà il suo sorriso”. Sono tanti i messaggi di cordoglio in Toscana e in tutta Italia per la morte dello chef Vincenzo Volpe, 42 anni, che dall’Istituto alberghiero di Montecatini Terme aveva poi spiccato il volo per una carriera internazionale, anche accanto a grandi chef stellati. Volpe è morto dopo una malattia. Aveva lavorato tra l'altro con lo chef Enrico Bartolini a Le Robinie.

"Mancherai a tutti noi caro Vincenzo Volpe, mancherà la tua saggezza e il tuo modo di essere sempre pacifico”, si legge in un altro commento. Da circa un anno Vincenzo Volpe combatteva con la malattia. La famiglia e gli amici hanno sempre sperato in miglioramenti. Poi la triste notizia.

Il nome di Vincenzo Volpe è indissolubilmente legato, in Toscana, al ristorante Toscana Fair. Qui aveva messo in campo tutta la sua sapienza nel saper trattare le materie prime di stagione. “Tu eri Cucina e Materia Prima. Grande dispiacere perché non si può andare via così presto e con tanto ancora da dare e da creare”, è il commento che si legge ancora sul profilo Facebook dello chef.