È morto lo chef Vincenzo Volpe, aveva 42 anni

Pistoia, 16 settembre 2024 – Lutto nel mondo dell’alta cucina per la perdita dello chef Vincenzo Volpe. Affetto da una gravissima malattia è morto ad appena 42 anni. Nato in Germania nel 1982 aveva studiato all’Istituto Alberghiero di Montecatini Terme e da qui ha iniziato una brillante carriera nel mondo della ristorazione. Volpe ha lavorato in giro per l’Italia in diversi ristoranti stellati quali la Locanda delle Tamerici con lo chef Mauro Ricciardi, Arnolfo con lo chef Gaetano Trovato, Il Sole con i fratelli Leoni e Le Robinie con lo chef Enrico Bartolini. Dal 2013 poi il rientro a Pistoia con questo suo ricco bagaglio a disposizione della realtà del Toscana Fair.

Le competenze maturate lo hanno portato a collaborare con aziende del settore agroalimentare anche di livello internazionale. Dal 2019 ricopre il ruolo di presidente dell’Associazione Cuochi Montecatini Terme Pistoia. Nel 2019 e nel 2020 partecipa ai Campionati della Cucina Italiana con la Squadra Regionale Cuochi Toscana, ottenendo in entrambi i casi la medaglia d’argento.

“Siamo sgomenti per la perdita del caro amico e valente membro della comunità dei cuochi toscani Vincenzo Volpe. Con il dolore nel cuore salutiamo Vincenzo, presidente di Associazione Cuochi Pistoia Prato nonché Chef del rinomato locale Toscana Fair unendoci alle parole di cordoglio del nostro presidente regionale – si legge sulla pagina Facebook Unione Regionale Cuochi Toscani – Per mesi abbiamo sperato nei piccoli miglioramenti di Vincenzo. Purtroppo ci coglie di sorpresa e ci riempie di dolore questa brutta notizia, che toglie a tutti noi un caro amico, un collega, un grande professionista. Un pensiero e la nostra vicinanza alla famiglia che perde un padre, un marito, un figlio, un grande uomo, serio, sincero, un modello di sobrietà degno di una grande persona. Chef Vincenzo Volpe ti vogliamo bene e resterai nei nostri cuori per sempre, con il tuo sorriso aperto e la tua immensa disponibilità, i tuoi colleghi Cuochi Toscani”.