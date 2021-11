Pistoia, 9 novembre 2021 - Si è spento all'età di 84 anni Roberto Catinari, famoso in tutto il mondo per le sue creazioni di cioccolato. Catinari, malato da tempo, è morto all'ospedale di Pistoia, il San Jacopo, dove era ricoverato. Nato Bardalone, sulla Montagna pistoiese (il 29 giugno del 1937) ed è sempre stato legato ad Agliana dove aveva aperto lo storico negozio sulla vecchia Pratese nel 1982 arrivando a produrre oltre cento varietà di cioccolatini, uova di Pasqua, vere e deliziose opere d'arte.

Tanti i suoi clienti illustri da Ermanno Scervino a Tosca d'Aquino, fino ai grandi alberghi. La sua fama di "re del cioccolato" lo ha fatto conoscere in tutto il mondo, in Europa, in America, in Giappone e in Cina.