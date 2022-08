Pistoia, un’altra morte sul lavoro: operaio travolto

Pistoia, 9 agosto 2022 - Ha perso la vita mentre controllava che le transenne del cantiere dove lavorava fossero sistemate bene sulla strada. Stava pensando alla sicurezza degli altri, quando è stato travolto da un camion . Poche ore dopo è morto in ospedale.

Si è tinto di sangue anche agosto con la morte di un operaio di 48 anni , residente in provincia di Napoli, che ieri mattina è stato centrato da un mezzo pesante in via del Girone, a Chiazzano, mentre si trovava sul cantiere che la sua ditta sta portando avanti per conto di Publiacqua. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, l’uomo intorno all’ora di pranzo stava controllando le transenne stradali che delimitano l’area di lavoro. Un’operazione che avrebbe dovuto essre di routine, di sicurezza per la circolazione, visto che tra l’altro in questo periodo l’attività del cantiere è ferma. Sembra che sia stato travolto da un camion che transitava sulla strada.

Sul posto è intervenuta la Croce Verde di Chiazzano per prestare subito i primi soccorsi e sono arrivati anche i carabinieri, ai quali sono stati invece affidati i rilievi del caso. L’ambulanza ha portato il ferito al pronto soccorso del San Jacopo, dove l’uomo è arrivato in gravi condizioni ma ancora vivo. I medici lo hanno preso subito in carico, in prognosi riservata. Purtroppo con il passare delle ore, nonostante i tentativi di salvargli la vita, le condizioni dell’operaio sono peggiorate e nel primo pomeriggio è deceduto .

Adesso partiranno gli accertamenti per verificare se tutte le sono state rispettate. Publiacqua, che ha appaltato il cantiere ad una ditta esterna, ha espresso ieri "dolore e tristezza" per l’accaduto annunciando anche l’apertura di una verifica interna. Anche la società, come farà la magistratura, vuole capire se tutte le procedure di sicurezza sono state rispettate.

Il lavoro all’interno del cantiere comunque era fermo. A Chiazzano gli operai devono realizzare il collegamento necessario a portare i reflui al depuratore di via Toscana. Si tratta di un’opera che riguarda, oltre alla frazione, anche il Nespolo e Le Querci.

L.B.