Tremendo lutto nella comunità. Muore giovane pallavolista

Pistoia, 1 giugno 2024 – «Muor giovane chi agli Dei è caro», si scrive citando Menandro (o, più probabilmente, Leopardi, che riprese la frase) per consolare e consolarsi di una morte precoce. Ma nel caso di Benedetta Giovannelli, 23 anni, pistoiese, nata nel 2001, con trascorsi da pallavolista, c’è più di un motivo per scriverlo. Era, racconta chi ha avuto la fortuna di conoscerla bene, una farfalla, bella e fragile come tutte le farfalle. Una farfalla capace di vivere la sua pur breve vita, volando, alta, col pensiero. Volontaria alla Fondazione Maic, una sorella di nome Susanna, la passione per la pallavolo, giocata al Pistoia Volley La Fenice nelle categorie giovanili e poi praticata proprio per passatempo, svolgendo tre allenamenti settimanali.

E proprio il Pistoia Volley La Fenice l’ha salutata, con affetto e tenerezza, sui suoi profili social. «La società si unisce al dolore della famiglia Giovannelli per la perdita prematura di Benedetta. La vogliamo salutare con queste foto nel ricordo dei bei tempi passati insieme quando era una nostra atleta. Riposa in pace Benedetta». Un modo di dirle ti abbiamo voluto, anzi, ti vogliamo bene.

Familiari, parenti, amici e chi vorrà manifestare la sua vicinanza a chi resta potranno farlo domani pomeriggio, dalle 15.15, momento della partenza del feretro dalle Cappelle del Commiato della Misericordia di Pistoia, in via del Can Bianco, per la chiesa della Vergine, dove, alle 15.30, sarà celebrato il funerale. Benedetta riposerà nel cimitero parrocchiale. La sua anima di farfalla continuerà ad essere vicina a chi l’ha amata.