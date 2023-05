Montuland e Birra in Sala Così il centro fa il pieno

Una domenica iniziata con un timido sole, fattosi sempre più pieno e caldo con il passare delle ore, ha regalato la cornice ideale per gli eventi in programma a Pistoia. Birra in Sala, in centro storico, e Montuland, al parco urbano di Montuliveto, hanno così potuto svolgersi allietando la giornata ai visitatori e facendo tirare un sospiro di sollievo agli organizzatori.

L’evento enogastronomico in centro con protagonista il mondo della birra, organizzato dal Comparto Sala, è iniziato verso le 12 così come l’intrattenimento musicale, ma il clou delle presenze degli avventori si è manifestato a pomeriggio inoltrato. Cibo e musica sono andati a braccetto accompagnando i presenti nell’itinerario previsto tra 20 locali del centro e le circa 70 etichette di birra fino al calar della sera. Un ottimo risultato, pur con qualche dettaglio da registrare: al dì là del coinvolgimento dei locali e della presenza del punto informativo, infatti, alcuni visitatori hanno fatto presente la mancanza di indicazioni che guidassero le persone nell’itinerario di locali previsto, ma anche in generale l’assenza di cartellonistica che accattivasse e incuriosisse i turisti che si trovavano a camminare per il centro storico.

Nel parco di Monteoliveto è andata in scena la quarta edizione di Montuland, il "market di braccia, cuore e mente", come definito dagli organizzatori. Un evento con in programma workshop, attività, creatività, sport, e pic-nic. Oltre al mercatino con espositori di second hand, artigianato e creazioni artistiche, dalla prima mattina fino a sera si sono susseguiti appuntamenti di vario genere spaziando dallo yoga ai giochi di ruolo, dalle lavorazioni su vetro all’animazione per bambini, al fitness. La varietà delle attività e più di 30 espositori hanno riscosso molto successo di pubblico. Fin dall’inizio dell’evento la città ha risposto attivamente.

Tante le famiglie e i diversamente giovani che hanno animato tutti gli spazi del parco durante l’arco di tutta la manifestazione. "Abbiano subito notato una bella affluenza già dall’apertura – ha commentato Ronny Fusco, uno degli organizzatori –. La giornata è andata molto bene e siamo contentissimi di questa quarta edizione, che rispetto alle precedenti si è allargata, e stiamo già lavorando per la quinta: come tutti gli anni a fine settembre riproporremo l’evento sperando che cresca sempre di più e vada sempre meglio. Sogniamo di riuscire a portare qualche artista importante e di coinvolgere e animare tutto il parco".

Gabriele Acerboni