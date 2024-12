Montecatini Terme: scadenza bando per sponsorizzazione aree verdi il 31 dicembre

L’amministrazione comunale ricorda che il 31 dicembre scade il bando per la presentazione delle manifestazioni di interesse finalizzate alla riqualificazione di aree a verde in cambio di sponsorizzazione.

L’avviso pubblico è destinato alla ricerca di soggetti privati esterni all’ente (persone fisiche o giuridiche, associazioni, amministrazioni di condominio, singoli cittadini, attività commerciali) anche in forma associata, che intendano proporsi come sponsor dell’amministrazione per realizzare interventi di riqualificazione e manutenzione di aree verdi pubbliche.

L’avviso e la modulistica da presentare sono pubblicati sul portale del comune all’indirizzo web www.comune.montecatini-terme.pt.it/it/news/1735889.

Le manifestazioni di interesse potranno essere concretizzate mediante la "manutenzione o la nuova sistemazione di aree verdi (rotatorie stradali, aiuole, spazi aperti urbani, aree di forestazione urbana, roseti e frutteti), fioriere, aree a verde urbano attrezzato (parchi, giardini, aree gioco e aree cani), e la fornitura e posa in opera di arredi urbani (panchine, cestini, rastrelliere per bici, attrezzature ludiche) per parchi, giardini e aree verdi".

Non possono partecipare alla manifestazione di interesse i "partiti politici, i sindacati e comunque tutti gli organismi ideologicamente schierati".

A questi vanno aggiunti i "soggetti che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l’amministrazione comunale o che esercitano attività in situazioni di conflitto di interesse con l’attività pubblica, e quelli a qualunque titolo coinvolti nella produzione, commercializzazione, finanziamento e intermediazione di armi di qualunque tipo".

I soggetti interessati a inviare la proposta di sponsorizzazione dovranno mandarla esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected].