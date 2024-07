Mitici anni Ottanta da ballare e cantare

Due formazioni che non hanno bisogno di presentazioni. Un po’ perché al Santomato Live – ora in versione estiva, nell’arena all’aperto del circolo Arci di via Montalese – sono di casa, un po’ perché il loro girare per locali li ha da tempo consacrati a gruppi tra i più apprezzati per ballare e cantare in compagnia. Seconda settimana di Arena Live dunque con serate stasera, venerdì 19 luglio, e domani sabato 20 luglio. L’atmosfera si scalda stasera con gli 80Voglia, la partyband più conosciuta in Toscana che porterà sul palco la musica dei mitici anni Ottanta da ballare e da cantare. Stessa promessa per il pubblico nella serata di sabato, con i Rock In Movie, emozionante live show che combina il rock al cinema con una carrellata di hit riarrangiate selezionate tra quelle più conosciute di colossal e serie tv. A far da sfondo la proiezione su maxi schermo che tiene il tempo della musica. I concerti iniziano alle 21.45 e non serve prenotare. Per chi lo desidera pizzeria e griglieria in funzione (0573.760747).