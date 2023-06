Misericordia, la novità Benesperi governatore

di Piera Salvi

Franco Benesperi è il nuovo governatore della Misericordia di Agliana. Dopo lo svolgimento dell’assemblea elettiva dei soci il 27 maggio, nei giorni scorsi si è insediato il nuovo magistrato della Misericordia di Agliana per la distribuzione delle cariche, previste dallo statuto sociale, per il quadriennio dal 2023 al 2027. Nuovo governatore è stato eletto, appunto, Franco Benesperi, già componente del precedente consiglio direttivo con il ruolo di segretario. Vice governatore è Laura Bartoli, la nuova segretaria è Roberta Romiti e l’amministratore Bruno Tribotti. I consiglieri eletti per i prossimi quattro anni sono: Guido Castellani, Damiano De Salve, Giuseppe Giannetti ed Elisabetta Tesi. Come correttore è stato riconfermato don Luciano Tempestini.

L’organo di controllo è composto da Marco Corsini, Francesca Amadori e Sandro Venturi. Il nuovo magistrato, questo il nome previsto dallo statuto per il consiglio direttivo, tornerà a riunirsi nei prossimi giorni per assegnare le deleghe ai consiglieri e ai volontari che si renderanno disponibili per garantire la normale operatività della Confraternita. "Desidero ringraziare il nuovo magistrato e tutti i volontari che hanno riposto la loro fiducia sulla mia persona – afferma Franco Benesperi –. Lavoreremo in perfetta continuità con il consiglio direttivo uscente – aggiunge il neo governatore –, e in sinergia con la straordinaria compagine dei volontari i quali, con sacrificio ed entusiasmo, garantiscono i numerosi servizi socio-sanitari a favore della comunità aglianese e del territorio circostante, 24 ore al giorno, per ogni giorno dell’anno".

Infine, Benesperi ringrazia chi l’ha preceduto. "Un ringraziamento particolare – dichiara commentando la notizia che lo riguarda – va a Ilaria Signori e a Carlo Niccolai, rispettivamente governatore e vice governatore uscenti che, insieme ai precedenti consiglieri, hanno guidato la Misericordia di Agliana negli ultimi dieci anni, compresi quelli difficili della pandemia e che continueranno a farlo, con ruoli diversi, con lo stesso spirito di sempre, a servizio della collettività".