Ex assessore muore a 47 anni per un malore improvviso

Michele Fiesoli

Montale (Pistoia), 24 marzo 2023 – Comunità di Montale in lutto per la morte, a soli 47 anni, di Michele Fiesoli, giovane e valente architetto oltre che ex assessore comunale per quasi due mandati.

Fiesoli è stato colpito una settimana fa da un malore improvviso mentre era nella sua casa e le sue condizioni sono apparse subito gravi. Ricoverato in ospedale a Pistoia, non si è più ripreso dal coma finché una serie di complicazioni non l’hanno portato via ai suoi cari.

Lascia la compagna Simona, il babbo Giovanni e il fratello David e tantissimi amici e conoscenti che gli volevano bene.

Fortissima l’impressione che ha colto tutta Montale non appena si è diffusa la notizia. Malgrado la giovane età, Fiesoli aveva già impresso una traccia profonda nella vita civile della comunità, impegnandosi nell’attività amministrativa con autonomia di pensiero, freschezza di idee e un grande amore per il proprio paese.

E’ stato assessore all’istruzione e alla cultura nella giunta del sindaco Cipriani fino al 2004 e durante il suo mandato il Comune fu insignito del titolo di Città sostenibile dei bambini e delle bambine per l’eccellenza dei servizi educativi.

Nella legislatura successiva, nella giunta del sindaco Piero Razzoli, Michele Fiesoli fu assessore all’urbanistica e in quella veste promosse con lungimiranza un concorso di idee per realizzare un polo scolastico alla Stazione che prevedeva un asilo nido, attualmente realizzato, una scuola elementare, ora in corso di completamento e una scuola dell’infanzia, tuttora da progettare.

Si dimise nel 2008 insieme ad altri assessori per dissensi interni e negli anni successivi si impegnò, insieme a Sandro Nincheri, nella fondazione dell’associazione culturale Montale Progetto Comune. E’ stato un architetto dall’impostazione moderna e originale, il cui segno si nota anche nell’abitazione che ha progettato per sé e per la sua famiglia.

Tra le sue opere da ricordare c’è senza dubbio il nuovo, bellissimo giardino di Palazzo Fabroni a Pistoia che Fiesoli ha creato insieme al suo amico architetto Alessio Gai, con cui ha condiviso anni di proficuo lavoro, e con il contributo dell’artista Federico Gori. La salma sarà esposta stamattina dalle 10.30 nel suo amato luogo di lavoro, lo studio annesso alla sua casa a Montale. Il funerale domani alle 10 nella chiesa parrocchiale.