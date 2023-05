"Mi avete commosso per le cure a mia madre"

Vinicio Polidori, noto artista, ci ha inviato un pensiero di gratitudine per l’ospedale San Jacopo dove la madre, Ivana Pellegrini, recentemente scomparsa, è stata amorevolmente assistita. "Ringrazio, per il loro encomiabile lavoro, tutti i dottori e gli infermieri che, oserei dire “lottano” al pronto soccorso. Ringrazio di cuore tutto il Setting C con i suoi dottori e dottoresse con i suoi infermieri e studenti, oltre a tutto il personale che ci ha assistito con ammirevole e professionale attenzione. Grazie di cuore a tutti voi, soprattutto a tutti questi giovani che si sono adoperati con tanta dedizione e con tanta attenzione. E’ un bellissimo spaccato della nostra gioventù. Mi avete commosso per così tanta attenzione e vicinanza in questi giorni così difficili per la mia famiglia. Con professionalità e tanta discrezione non mi avete mai lasciato solo e quando mia madre ha esalato l’ultimo respiro mi siete stati vicino, abbracciandomi, e mi avete confortato come avrebbe fatto un vero amico o un familiare. Non lo scorderò mai. Un ringraziamento speciale all’associazione Sifra, ai suoi volontari e al dottor Olmi e alla Misericordia di Pistoia".