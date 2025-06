Pistoia, quattordici nuovi mezzi di trasporto per il volontariato

Pistoia, 25 giugno 2025 - Con Mettiamoci in moto 2025, il bando dedicato a rinnovare il parco mezzi delle associazioni di volontariato della provincia di Pistoia, Fondazione Caript sostiene l’acquisto di cinque ambulanze e di nove mezzi per il trasporto sociale. Il bando assicura al volontariato locale complessivamente 300.224 euro da destinare, oltre che all’acquisto di quattordici nuovi mezzi, anche a interventi di manutenzione straordinaria o riallestimento di autoveicoli. “Il confronto e la collaborazione con le associazioni – sottolinea Luca Gori, presidente di Fondazione Caript – sono stati fondamentali per realizzare questo bando. Al coordinamento degli enti di soccorso, infatti, abbiamo chiesto di verificare quali erano le principali esigenze del territorio per il trasporto sanitario, in modo da massimizzare l’impatto dei progetti sostenuti. È una modalità che intendiamo sviluppare sempre più, soprattutto quando, come in questo caso, si tratta di interventi che incidono significativamente sul benessere delle persone e, in particolare, di quelle più fragili”. Le norme regionali stabiliscono che le ambulanze operative nel comparto dell’emergenza possano prestare servizio per non oltre 5 anni o fino a una percorrenza massima di 250mila chilometri. Questo, visto l’alto tasso di impiego di questi mezzi, comporta rilevanti investimenti da parte delle associazioni di volontariato per rinnovare il proprio parco mezzi. Con Mettiamoci in moto 2025, Fondazione Caript sostiene, dunque, l’acquisto di cinque nuove ambulanze da parte di Misericordia di Pistoia e di Misericordia di Quarrata, Pubblica Assistenza di Chiesina Uzzanese, Croce Rossa di San Marcello Pistoiese e Pubblica Assistenza Croce Oro di Ponte Buggianese, destinando a ciascuna di queste associazioni un contributo di 30mila euro. Tra i progetti nell’ambito del sociale, il bando sostiene l’acquisto di un automezzo per l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Si tratta del primo mezzo che la sezione pistoiese dell’associazione avrà a disposizione per accompagnare assistiti in strutture sanitarie dove effettuare visite, terapie e riabilitazioni. Sempre in questo ambito, è sostenuto il progetto della Fondazione Maic che prevede l’acquisto di un nuovo attrezzato per nove posti, progettato per accogliere anche persone che utilizzano sedie a rotelle. Sarà invece dedicato agli interventi di protezione civile il pick-up a trazione integrale in uso alla Vab (Vigilanza Antincendi Boschivi) di Montale. In particolare, la destinazione del veicolo è per interventi di soccorso a persone fragili da evacuare in caso di eventi calamitosi. Gli altri progetti di ambito sociale riguardano l’acquisto di un mezzo per il trasporto di persone con disabilità da parte della Pubblica Assistenza di Pescia, di due furgoni (uno per la Misericordia di Cutigliano e uno per la Misericordia di Casalguidi e Cantagrillo) e di tre pulmini attrezzati per la mobilità di persone disabili in uso a Croce Rossa di Pescia, Croce Verde di Pistoia e Croce Verde di Piteccio..Inoltre, contributi sono destinati alla manutenzione straordinaria di due ambulanze della Misericordia di Abetone e al riallestimento di un’ambulanza che la sezione pistoiese dell’Associazione Nazionale Carabinieri Fiamme d’Argento utilizzerà come punto mobile informativo per la popolazione. Gli esiti completi del bando sono pubblicati su fondazionecaript.it/bandi e modulistica. Maurizio Costanzo