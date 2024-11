Medico per i senzatetto. Passa la legge di Furfaro

Approvata in Senato, all’unanimità e in via definitiva, la proposta di legge dell’onorevole dem aglianese Marco Furfaro per riconoscere alle persone senza dimora il diritto al medico di base. "E’ un’emozione unica – afferma Furfaro –. Non solo per essere il primo aglianese a far approvare una legge a sua firma. Ma perché, fino ad oggi, a oltre centomila persone veniva negato il più basilare dei diritti: quello alla cura. Perché le persone che perdevano la casa, non perdevano solo la residenza, ma anche il diritto al medico di base. Un vero e proprio cortocircuito che portava lo Stato ad accanirsi su chi non aveva nemmeno un tetto – aggiunge –: genitori che finiscono a vivere in macchina, donne che scappano di casa perché vittime di violenza, persone senza lavoro che un tetto non possono permetterselo. Con la legge approvata, finalmente, non sarà più così. Adesso, lo Stato si prenderà cura proprio di tutti. Anche di chi ha meno di niente. Da oggi – conclude l’esponente del Pd –, la vita di tante persone sarà un po’ più giusta e migliore".

Il Partito Democratico di Agliana esprime una profonda soddisfazione per l’approvazione di questa legge. "Si tratta in assoluto della prima legge a firma di un nostro concittadino – rilevano dal Pd locale –, con la quale l’Italia intera ci sembra abbia compiuto un passo significativo in direzione di una società più giusta e inclusiva. Finalmente anche chi vive le condizioni di maggior disagio potrà accedere a un diritto fondamentale grazie a questo atto di profonda umanità e dignitoso nei confronti delle persone. La legge riguarda oltre centomila persone in tutto il nostro paese sino ad oggi private del diritto alla cura. Una vera ingiustizia nell’ingiustizia, in quanto le persone che perdevano la casa perdevano di conseguenza, oltre alla residenza, il diritto al medico di base". Il segretario del Pd aglianese, Andrea Acciai, aggiunge: "Ringrazio Marco Furfaro a nome di tutto il partito di Agliana, perché con il suo impegno per questa legge, oltre che inorgoglirci come cittadini aglianesi, ha dimostrato che la politica può davvero farsi carico delle ingiustizie, puntare al superamento delle disuguaglianze e ricordarci, nessuno escluso, come cura e solidarietà debbano rappresentare i valori fondanti del nostro stare insieme in comunità".

Piera Salvi