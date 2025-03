Medici pediatri, l’sos delle famiglie: "Un incontro per avere risposte"

Assistenza pediatrica: i genitori della Montagna pistoiese chiamano a raccolta istituzioni e cittadini; con una nota diffusa agli organi d’informazione. Si tratta di un invito a riflettere e contemporaneamente ad assumersi, si potrebbe dire finalmente, ognuno le proprie responsabilità. Il primo ad annunciare l’iniziativa, bruciando i tempi del comitato "Una Montagna di Bambini" è stato il sindaco, Gabriele Bacci, nel corso del Consiglio comunale di Abetone Cutigliano. "Il Comitato dei Genitori della Montagna pistoiese – recita la nota - organizza un incontro pubblico per affrontare il tema dell’Assistenza Pediatrica nelle aree interne e, presentare la proposta di legge di iniziativa popolare per la modifica della legge regionale 40/2005. L’evento si terrà il 7 marzo alle ore 21 presso la Sala Baccarini di San Marcello Pistoiese. All`incontro interverrà il presidente del comitato promotore, Andrea Fiori, che illustrerà il percorso legislativo in atto e le possibili ricadute sul territorio. Sarà inoltre presentato il "Patto di Comunità", un’iniziativa che punta a creare un’alleanza concreta tra famiglie, istituzioni e medici, per garantire un servizio pediatrico stabile e adeguato alle esigenze delle comunità montane. L’invito a partecipare è stato rivolto ai sindaci e ai Consigli comunali di San Marcello Piteglio, Abetone Cutigliano e Sambuca Pistoiese, alla Direttrice della Società della Salute Pistoiese, al Presidente dell’AFT della Montagna pistoiese e ai consiglieri regionali della Provincia di Pistoia. L’incontro è aperto alla cittadinanza e rappresenta un’occasione cruciale per discutere soluzioni concrete, visto che si tratta di un problema che incide direttamente sul diritto alla salute dei più piccoli e sul futuro delle famiglie della Montagna pistoiese. Le Mamme e i Babbi della Montagna pistoiese, anche a nome dei Bambini. Portavoce: Carlotta Guerrini 347 8453110, Simone Ferrari 334 9442113".

Andrea Nannini