Mazzeo lascia la Lega: "Manca democrazia"

Scossone al vertice di "Lega Salvini Premier" a livello locale visto che, proprio ieri, il segretario comunale – ed ex consigliere nella precedente consiliatura – Francesco Mazzeo ha rassegnato le proprie dimissioni sia dall’incarico locale che all’interno del partito stesso. E le motivazioni di questo dissenso sono sicuramente forti: "Una scelta dolorosa, dovuta alla mancanza di democrazia interna". Esternazioni di non poco conto che fanno ripiombare il partito del Carroccio all’interno della polemica per quanto riguarda i vertici comunali. "Ero stato eletto segretario comunale a larga maggioranza – precisa Mazzeo – dopo che era stato bloccato e rinviato il primo tentativo di andare a congresso che, fra l’altro, arrivava dopo tantissimi anni di commissariamento. Purtroppo, però, mi è stato complicato fare attività politica sul territorio, soprattutto perché non c’era ne l’appoggio di chi stava sopra la sezione né la collaborazione all’interno delle istituzioni". Mazzeo ha già preannunciato che scriverà, entro breve, una lettera al Presidente della Repubblica sottoponendo, appunto, la questione della democrazia all’interno di un singolo partito ma non ci si fermerà qui. "Sono state adottate discipline incomplete o poco trasparenti, per questo più facilmente aggirabili per mantenere, al di là del coinvolgimento più apparente che reale della base, il monopolio del potere decisionale negli organi di vertice".