Addio a Maurizio Breschi, volto genuino dello sport. Aveva 59 anni

Pistoia, 14 agosto 2024 – “Oltre che un uomo di calcio, era un vero amico”. Viene ricordato così dai tantissimi che lo hanno conosciuto Maurizio Breschi, volto noto del calcio dilettantistico pistoiese, che è venuto a mancare nella serata di lunedì a soli cinquantanove anni a causa di un brutto male che in poco tempo lo ha portato via dall’affetto dei suoi cari. Una scomparsa che colpisce da vicino tante società della nostra provincia, in cui Breschi, nel corso della propria carriera, ha ricoperto svariati ruoli.

Dall’allenatore al direttore delle varie formazioni giovanili, sempre con la passione che era uno dei suoi tratti caratteristici. Le sue ultime esperienze erano state all’Olimpia Pistoiese, di cui è stato allenatore della formazione Juniores nella scorsa stagione, e ai Giovani Rossoneri, dove aveva ricoperto prima il ruolo di responsabile della scuola calcio e poi quello di responsabile del settore giovanile. In precedenza, tra le altre, Breschi aveva collaborato anche con Pca Hitachi, Poggio a Caiano, Virtus Bottegone e Capostrada Belvedere.

“La perdita di Maurizio mi colpisce nel profondo del cuore – racconta l’amico di una vita Mirko Ferreri –. Il nostro era un rapporto nato tanto tempo fa, quando è stato mio allenatore mentre giocavo nel Capostrada e nel corso degli anni tra di noi si è instaurata una grande amicizia anche fuori dal campo. Ci siamo poi ritrovati a Bottegone, quando da direttore sportivo l’ho portato in società, conoscendone le qualità professionali ma soprattutto umane, affidandogli un incarico sia nella scuola calcio che come allenatore delle formazioni giovanili. Insieme abbiamo seguito il progetto del gemellaggio col Perugia e ho ancora in mente i tantissimi viaggi fatti insieme verso l’Umbria, dove non mancavano mai risate e il piacere di passare del tempo insieme”.

Maurizio non era solo un viscerale appassionato di calcio, ma anche una figura sempre pronta a dare una mano in qualsiasi attività all’interno delle società. “Per tanti anni ha preso parte in modo attivo – prosegue Ferreri – all’organizzazione dei tornei rionali, mettendo a disposizione la propria serietà e professionalità anche in quel contesto. Era una persona che si faceva voler bene da tutti per il suo modo di essere, aperto e partecipativo con tutti”.

Diverse società pistoiesi e non solo hanno reso omaggio alla memoria di Maurizio Breschi condividendo un messaggio di cordoglio sui propri profili social. “Ha insegnato non solo calcio, ma anche sani principi”, afferma il Poggio a Caiano. “Per i nostri ragazzi sei stato una guida, un punto di riferimento, un amico”, gli fanno eco i Giovani Rossoneri. “Oggi è un giorno tristissimo per la scomparsa del nostro amico Maurizio – dice la Virtus Bottegone –. Ci stringiamo attorno alla famiglia. Ciao Mau!”. “Una persona dal cuore grande”, concludono dall’Hitachi. L’ultimo saluto a Maurizio Breschi avverrà alle 15 di oggi pomeriggio alla Chiesa di San Piero ad Agliana.