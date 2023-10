Mattia, il poeta samurai contro ogni violenza: "Insegno alle donne che possono farcela"

Il maestro Mattia Buldo nella sua lunga carriera ha riportato a casa tanti titoli. E’ stato sei volte campione italiano tra Karate e Ju Jitsu. Per i cultori e gli appassionati delle arti marziali queste sono le sue specialità: è 3°Dan Ju Jitsu Csen, 4°Dan Karate Csen, Istruttore militare difesa personale e tecniche del disarmo, Istruttore IV livello Kiusho Cseb, Istruttore tecniche di ammanettamento Asp, 6° EurEthics Etsia. In questo ampio panorama di competenze Mattia non ha mai smesso di migliorarsi ed è particolarmente orgoglioso della laurea che ha preso on line nel periodo dell’emergenza sanitaria, quando ha deciso di impiegare comunque il suo tempo libero in maniera costruttiva. "A cinquant’anni – ci dice con soddisfazione – mi sono laureato in scienze e tecniche della psicologia. Ho anche un altro sogno, quello di diventare mental coach di un atleta professionista. Ho avuto tra i miei allievi un ragazzo di Montale che è stato campione italiano. Ma il mio ringraziamento va a tutti i miei allievi perchè senza l’allievo, non c’è maestro". E per le donne che desiderano imparare a difendersi, Mattia è al circolo di Spazzavento tutti i giovedì, dalle 18.30 alle 20.

lucia agati