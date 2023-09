Matrimoni Civili a I Papi, Serravalle: Nuovo Spazio Disponibile

E’ andata a buon fine la manifestazione di interesse che l’amministrazione comunale ha promosso lo scorso mese di giugno per ampliare la disponibilità di location nelle quali celebrare il rito del matrimonio civile. Un percorso che la giunta Lunardi ha voluto intraprendere andando a individuare luoghi di privati, ma particolarmente suggestivi e caratteristici, che potranno ospitare il fatidico "sì". Nello specifico, alla manifestazione di interesse sono state presentate due istanze e soltanto una è stata accettata: si tratta dell’azienda agricola Stirpe di Rowena Giacomelli che si trova nel bel mezzo del Montalbano, abbastanza vicina alla località "I Papi" ma raggiungibile soltanto passando dalla regionale "Lucchese" oppure dalla vecchia strada che collega Monsummano Terme con Ponte di Serravalle. In questo modo diventano cinque i luoghi nei quali si possono celebrare matrimoni: con la sala consiliare del Comune in piazza Vittorio Veneto a Casalguidi, il palazzo comunale di Serravalle capoluogo, la rocca di Castruccio e l’ex oratorio della Vergine Assunta, sempre nell’antico borgo in cima al colle. Nello specifico si tratta di una concessione in comodato gratuito che il Comune fa al privato che si è presentato ed è risultato idoneo. Una possibilità di scelta in più davvero importante per l’amministrazione comunale. Una procedura del genere è stata avviata anche dal Comune di Pistoia ma ancora devono scadere i termini previsti dalla gara per capire se, anche nel capoluogo, ci saranno nuove aperture.

S.M.