Match di improvvisazione teatrale al Packy bar pizzeria di Agliana

Il Match di improvvisazione teatrale si terrà quest'anno in una nuova location: il Packy bar pizzeria in via Don Lorenzo Milani, 27 a Agliana. L’appuntamento è per stasera, sabato 7 dicembre, alle 21.15.

Il pubblico potrà assistere a un doppio match di improvvisazione che promette risate e divertimento per tutta la serata. Gli spettatori potranno immergersi in una serata di pura improvvisazione teatrale, in cui gli attori si sfideranno a colpi di creatività e battute pronte, coinvolgendo il pubblico e rendendolo parte attiva dello spettacolo.

L’ingresso sarà regolato secondo l’ordine di arrivo, quindi consigliamo di arrivare con un po’ di anticipo. Il Match d’Improvvisazione Teatrale è uno spettacolo totalmente improvvisato formato da due squadre di giocatori/attori che si contendono la vittoria.

Un maestro di cerimonia illustra al pubblico le varie fasi dello spettacolo, un musicista scalda la platea e fa salire la tensione sul palco, un inflessibile arbitro garantisce la qualità e la correttezza dell’incontro e detta agli attori le seguenti condizioni.

Le squadre hanno 20 secondi per il coaching, l’unico momento "privato" per trovare un’idea di partenza prima di lanciarsi nel patenoire. Alla fine di ogni improvvisazione l’arbitro può segnalare dei falli ed i capitani delle squadre possono chiedere spiegazioni creando un ulteriore momento di spettacolo.

Il pubblico vota dopo ogni improvvisazione per l’una o l’altra squadra, determinando alla fine dell’incontro la squadra vincitrice del match. Da Pirandello al musical, dalla sceneggiata napoletana al teatro dell’assurdo, dal cinema di Bolliwood al vernacolo fiorentino, i match d’Improvvisazione Teatrale sono tanti spettacoli e tante risate in un’unica sera.

Per informazioni e prenotazioni: 347 6495902.