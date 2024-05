"Margherita del 1930". Memorie di una donna

Oggi alle 17, alla biblioteca Fiesoli di Montale si terrà la presentazione del libro "Una Margherita del 1930" che contiene le memorie di una donna di Montale, Margherita Papi, tra il 1930 e il 1952. Sono storie di vita personale ma che permettono anche di ricostruire l’ambiente sociale e la situazione storica di un periodo pieno di avvenimenti anche tragici per l’italia e per il microcosmo montalese. Margherita Papi aveva appuntato in un quaderno i ricordi della sua vita prima che una malattia le sottraesse la possibilità di conservare la propria memoria. Dopo la sua morte la figlia Laura Gelli ha raccolto il corposo dattiloscritto lasciato dalla mamma, lo ha trascritto e ne ha curato la pubblicazione. Alla presentazione, moderata da Elena Dei, sarà presente la curatrice Laura Gelli, le letture di alcune pagine del libro saranno effettuate da Chiara Lucchesi.