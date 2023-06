Mare salato in Versilia Quest’anno aumenti fino al venti per cento Ecco dove si risparmia

PISTOIA

I viaggi ‘veri’? Miraggi, per via di quei prezzi spesso inaccessibili. E se neppure le gite fuori porta su weekend lunghi sembrano avere budget sopportabili, ecco allora il ‘nostro’ mare a farci assaporare quell’idea di vacanza. Destinazione, Versilia. Alla mano la mappa degli stabilimenti balneari che già disegnammo la scorsa estate, torniamo a censire i listini prezzo per capire se gli aumenti indiscriminati che ci stanno travolgendo ovunque riguardino anche il settore mare. L’indagine che mette a confronto l’estate 2023 con quella 2022 inizia da Viareggio. La richiesta di partenza è quella di una postazione in spiaggia per un sabato di giugno. Al Bagno Teresa, zona Darsena ecco che incontriamo il primo aumento. Lo scorso anno un ombrellone per quattro lo avremmo pagato tra i 20 e i 30 euro (a seconda del numero di lettini), quest’anno la richiesta sale a 35. Qui passeggiata a mare, sosta ai bagni Dora e Carla: il prezzo è rimasto invariato per il primo (20 euro, che diventano 25 in luglio) e pure per il secondo, dove ci sono variazioni di tariffa a seconda della postazione dell’ombrellone più o meno vicina al mare. Anche al Bagno Amelia, Terrazza della Repubblica, il listino per un ombrellone composto da due sdraio e una sedia resta inchiodato ai 25 euro richiesti nel 2022, ma al Corallo, stessi pressi di costa, l’aumento sull’anno precedente è di 5 euro: dai vecchi 25, si passa ai ‘nuovi’ 30 euro. Costo extra di 10 euro per il cliente che volesse usufruire della piscina interna, scontati a 6 euro per chi accede dopo le 14. Confermata la promozione per i single al Bagno Duilio che fissava a 12 euro la cifra d’ingresso (ma i posti sono ovviamente contingentati), così come il prezzo giornaliero per ombrellone (28 euro). Si aggiunge relax a chi voglia accedere all’idromassaggio (10 euro a persona per 25 minuti).

Risaliamo la costa con l’obiettivo di arrivare sino a Marina di Massa e ci fermiamo a Città Giardino. Comfort totale al Bagno Teresita dove la richiesta (a persona) è rimasta invariata, 60 euro, comprendente uso del gazebo a mare, dei teli e della cabina, con prezzo di 30 euro per gli under 10 (buone notizie per gli affari: luglio e agosto già sold out). Spostandosi in zona Marina di Pietrasanta al bagno Aretusa la richiesta è sempre di 25 euro, come nel 2022, invariata anche per il Bagno Firenze (40 euro, che diventano 50 per luglio). A Tonfano, all’Internazionale, la regola che vige resta quella del ‘più prenoti, più risparmi’, al Riviera di Marina di Pietrasanta sempre 30 euro per un ombrellone di sabato o di domenica (che diventano 35 e 40 rispettivamente a luglio e ad agosto) con la raccomandazione di "venire lo stesso" anche in caso di previsioni meteo avverse: "Spesso migliorano alla svelta e se dovesse piovere per gran parte della giornata non pagherete la spiaggia". Interessante il servizio di "subaffitto" proposto sempre dal Riviera che consente, in assenza del cliente e col suo assenso sia per la singola giornata che per periodi più lunghi, di assegnare ad altri la postazione. Benvenuti al Forte, dove spesso e volentieri al posto degli ombrelloni spuntano tende, il che equivale a dire più spazio e maggior comfort con ovvie ricadute anche sul prezzo. Al Bagno Flavio lo scorso anno per una tenda da sei persone massimo in un sabato di giugno spendevano 70 euro, quest’anno ne spenderemmo 75 (feriali 70 euro). Al Bagno Milano, stessa zona, un giornaliero per ombrellone con due sdraio e lettino costa 60 euro, così come nel 2022 (nel 2021 un prezzo di favore visto il periodo covid, 40 euro), ma il rincaro c’è ed è sensibile sulla tenda, come richiesto nel nostro test, che dai 90 euro del 2022 passa agli attuali 105. Il tour si chiude con i vari quartieri di Marina di Massa, dove i prezzi continuano ad oscillare tra i 20 e i 40 euro. Le offerte Groupon restano un’opzione. Gli sconti a volte superano il 40% ed è possibile accaparrarsi una postazione a prezzi contenuti: al bagno Maber di Viareggio nei pressi della Pineta di Ponente si possono spendere anche 18,90 euro (dal lunedì al venerdì, compreso light lunch per due) che diventano 26,90 nel weekend, che diventano rispettivamente 19,90 euro e 24,90 al Nilo Beach di Lido di Camaiore.

