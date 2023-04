Marco Ceccarelli, maestro di sci alla Doganaccia "Il prestigio delle nostre bellezze naturali va difeso"

Il 24 marzo 2023, presso la scuola Cino Da Pistoia, si è svolta un’intervista a Marco Ceccarelli, maestro di sci della scuola Dogaccia 2000, in seguito al viaggio di istruzione alla Doganaccia, dove le classi 2A e 3A hanno potuto riflettere sulle caratteristiche della montagna.

Come comportarsi di fronte agli effetti del riscaldamento globale?

"Bisogna imparare ad accontentarsi di ciò che si ha, come facciamo noi abitanti della montagna. Il cambiamento climatico, anche se è una responsabilità collettiva , ricade soprattutto su alcune comunità".

Come negli anni è cambiata la vita in montagna?

"Oggi Cutigliano ospita 1900 abitanti circa, invece solo pochi anni fa ne contava 2400, molti montanari hanno deciso per avere più possibilità di lavoro di trasferirsi in città, dove hanno a disposizione più servizi".

Come si può aiutare la montagna?

"Bisognerebbe offrire più servizi agli abitanti, ampliare la rete di vie di comunicazione in modo da rendere questi luoghi più accessibili per i turisti e inserire nell’offerta didattica un percorso, come ad esempio un liceo della montagna, che offra nozioni specifiche e permetta ai ragazzi di imparare a conoscere e a vivere la montagna".