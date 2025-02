Manutenzione straordinaria dell’antica gora, lavori quasi ultimati

E’ in corso e prossimo alla conclusione l’intervento di manutenzione straordinaria della vecchia gora che attraversa il sottosuolo del centro di Maresca e, il conseguente ripristino e restauro delle scale che da via Borgo Freddo scendono verso i vecchi pozzi lavatoi, a margine del torrente. E’ un’opera di notevole valore per il paese perché, attraverso il canale, di dimensioni interessanti, l’acqua captata dai giardini pubblici, ancora rimasti intonsi, faceva girare le macine con cui venivano triturate le castagne e altri alimenti. Un pezzo di storia che probabilmente può vantare intorno ai cinquecento anni. Da un mese l’impresa incaricata dal Comune è all’opera e l’intervento pare prossimo alla conclusione. Il vicesindaco Giacomo Buonomini ha spiegato i presupposti e di dettagli dell’intervento: "Da anni la situazione della tubazione della vecchia gora che passa nel terreno pubblico, dove sono collocate le scale, versava in condizioni non buone: le scale erano pericolanti e transennate e il tubo della gora rotto in più parti, con conseguenti fuoriuscite di cattivi odori in un’area sensibile poiché vicina agli ambulatori, circondata da case e di fatto nel pieno centro del paese. Per questo, fin dal 2023, il Comune aveva incaricato un’impresa per la completa sistemazione della situazione anche per valorizzare le scale con un’adeguata ristrutturazione. I lavori sono partiti a fine 2024, con una spesa complessiva di 70.717,30, perché l’intervento non era realizzabile nelle more della riapertura del viadotto provinciale". In questi giorni l’impresa esecutrice sta posando le ultime pietre sulla scala dopo aver ripristinato la tubazione in cui scorre la gora. La curiosità connessa a questo intervento è la storia della gora, che nei secoli scorsi alimentava numerosi bottacci e mulini in funzione all’interno del paese.

Andrea Nannini