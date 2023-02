Manutenzione strade regionali, in arrivo oltre 400mila euro

Sono in arrivo 426mila euro dalla Regione Toscana destinati alla Provincia per la manutenzione delle strade regionali per il 2023. Per il nostro territorio si tratta soltanto di due arterie: la "Lucchese" che collega il capoluogo con Montecatini e la "Francesca" in Valdinievole. Fondi che serviranno per migliorie che sono sempre da tenere a mente come tratti da asfaltare, maggior sicurezza, segnaletica e quant’altro: risorse che finiscono alla Provincia che poi provvederà alla realizzazione tramite appalto. La giunta ha, così, dato il via libera alla delibera proposta dell’assessore alle Infrastrutture e trasporti, Stefano Baccelli (nella foto), con cui si stanziano le risorse annuali erogate per le strade regionali ai soggetti gestori. Finanze che, per 7,3 milioni complessivi, sono state attribuite agli enti in proporzione ai chilometri di viabilità regionale presenti sul proprio territorio. "La rete viaria regionale, fatta da oltre 753 chilometri di strade, costituisce il principale sistema di collegamento infrastrutturale e viario in Toscana – spiega l’assessore Stefano Baccelli - la manutenzione è fondamentale perché consente di garantire maggiore sicurezza agli utenti che ogni giorno utilizzano le infrastrutture della nostra regione". Baccelli, quindi, sottolinea anche "l’importanza delle comunicazioni che sia le Province che la Città metropolitana devono fare alla Regione circa l’inizio dei lavori e le tempistiche". Tanto per avere una proporzione, alla Città metropolitana di Firenze che ha numeri più alti di tutti, vengono stanziati 2.2 milioni di euro. Rimanendo sui nostri vicini, a Prato arrivano 343mila e a Lucca 677mila euro, mentre Pistoia con 43km di strade regionali si arriva 426mila euro.

red.pt