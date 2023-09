Manutenzione stradale: ecco 145.866 euro

Buone notizie per le strade pistoiesi e toscane che hanno bisogno di interventi, talvolta anche sostanziali per la sicurezza. La giunta regionale ha destinato 2,5 milioni di euro alle province e alla città metropolitana di Firenze per opere di miglioramento. Pistoia gestirà 145.866 euro su 43 chilometri di viabilità regionale, mentre la cifra maggiore (773.192 euro) andrà a Firenze in virtù dei 232 chilometri di strade dai quali è attraversata. Poi le altre, guardando alle più vicine... A Prato 117.485 euro per 35 chilometri, ad Arezzo 491.709 euro per 147 chilometri; a Siena vanno 303.454 euro per 91 chilometri di strade; a Lucca, 231.986 euro in virtù di 69 chilometri di strade regionali.